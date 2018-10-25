Составлен список самых пьющих городов России

Саратов заполучил первое место в рейтинге, составленном на основе федерального соцопроса. Сразу за ним стоит Ханты-Мансийск, а на третью строчку попала Пермь. «Пьющими» также оказались Саранск, Красноярск и Чита – эти города заняли четвёртое, пятое и шестое место соответственно. Последние четыре места в десятке «победителей алкоголя» достались Ростову-на-Дону, Челябинску, Хабаровску и Новокузнецку. Об этом пишут СМИ со ссылкой на агентство ZOOM MARKET.

Санкт-Петербург занял 11 строчку рейтинга, а Москва осталась на 16 месте. На последней 25 строчке расположилась Казань.

Эксперты задавали вопросы про употребление алкоголя жителям 25 российских городов. В целом удалось опросить 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.

Напомним, что употребление алкоголя может нанести серьёзный вред организму человека. Нередко специалисты проводят исследования, направленные на выявление опасности алкогольной продукции, и каждый раз они приходят к одному и тому же выводу: алкоголь повышает не только риск развития опасных заболеваний, но и смертность. Так, ещё в сентябре замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил о том, что смертность россиян трудоспособного возраста от внешних причин очень часто связана именно с алкоголем.

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