ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!

Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в остальных случаях недостачу бюджетным управляющим компаниям компенсирует город, то есть налогоплательщики.
«Должники – это около 1–2% москвичей. Однако процент варьируется от дома к дому и от района к району в зависимости от контингента. Например, неплательщиков в ЖСК учёных меньше, чем в ЖСК рабочих, – рассказывает Валентин Григорьев, председатель Московского союза ЖСК и ТСЖ. – Очень маленькая часть должников не имеет возможности платить за жилищно-коммунальные услуги. В основном это люди, которые не платят принципиально. Или, лучше сказать, беспринципно».
Такие граждане убеждены в том, что платить не обязаны. «Тарифы ЖКХ в нашей стране непрозрачные, необоснованные, а пенсии низкие, – рассуждает москвич Валерий П. – Это грабёж населения. Хотите меня грабить – грабьте, снимайте деньги с моей пенсии по решению суда, но добровольно я их не отдам. Кстати, вовсе не призываю соседей платить за меня. Наоборот, призываю их последовать моему примеру – добьёмся правды вместе!» «Какая чушь! – комментирует сосед должника Андрей В. – То ли этот тип не понимает, что снижения тарифов таким путём не добьёшься, и тогда он просто бестолочь, то ли ему на пенсии больше нечем заняться, кроме как являться в суд. Он «геройствует» за счёт других, за счёт добропорядочных соседей».
Жильцы некоторых домов предпочитают тщательно отслеживать расход средств и потому в качестве управляющей компании выбирают самих себя, то есть своё ТСЖ или ЖСК (красноречивой иллюстрацией может служить тот факт, что Московский союз ЖСК и ТСЖ, включающий 126 домов, ежегодно возвращает своим членам в общей сложности десятки миллионов рублей, отсуживая их у ресурсоснабжающих организаций). В таких домах люди вынуждены платить за должников из своего кармана, поскольку обязаны рассчитаться с ресурсниками за всех. «Часто для этих целей жильцы организовывают в доме резервный фонд. Сборы в него могут составлять 500 рублей в месяц с человека», – говорит В. Григорьев.
Ещё одна сторона, страдающая от неплательщиков, – это немногочисленные в Москве (но многочисленные в Новой Москве) частные управляющие компании (говоря по старинке, частные ЖЭКи). «Если «Жилищники», эти государственные бюджетные учреждения, обслуживающие город, получают дотации из московского бюджета, то мы, частники, рано или поздно банкротимся, – рассказывает директор одной из таких компаний Сергей Борисов. – Взыскать долги с неплательщиков, как правило, невозможно. Причём зачастую это вовсе не опустившиеся БИЧи (БИЧ – бывший интеллигентный человек. – Прим. «АН»), а хитроумные люди. Они формально не имеют занятости, получают чёрную зарплату – соответственно, списать с неё деньги нельзя. Судебные приставы не хотят работать и, чтобы закрыть дело, отделываются от нас отписками: мол, с человека нечего взять. Создаётся впечатление, что они даже не заходят к должникам в квартиры. Уверен, эти неплательщики живут неплохо, – я своими глазами вижу, как они разъезжают на хороших машинах, записанных на кого-то другого. Даже если должник является собственником жилья, суд отказывается принудить его к размену и выплате долга за счёт разницы. А в том случае, когда жильё не приватизировано, ситуация ещё сложнее, поскольку долги должен гасить собственник, то есть государство, – и не гасит».
Иногда взыскать долг помогает отключение коммунальных услуг неплательщику, но лишь иногда. Нередко в этом случае человек начинает-таки платить за квартиру и его долг перестаёт расти, но гасится крайне медленно, без перспектив полного погашения, – и гражданин слёзно божится, что больше денег у него нет. Если же в квартире проживают дети, то отключение услуг попросту невозможно.
Что касается должников-пенсионеров, законодательство позволяет снимать с пенсии не более 40%. Минимальная пенсия в Москве – 17, 5 тыс. рублей, 40% от неё – 7 тыс. рублей. Если, например, квартплата пенсионера составляет 6 тыс. рублей, а долг – 50 тыс. рублей, то при ежемесячном снятии денег с его минимальной пенсии управляющая компания возместит свой убыток через 8 месяцев – и за это время набежит новый долг в размере 48 тыс. рублей.
Выход для сознательных жильцов (в лице самоуправляющихся ЖСК и ТСЖ) и частных ЖЭКов был найден в прошлом году. Вступил в силу закон, позволяющий гражданам заключать прямые индивидуальные договоры с ресурсниками. В этом случае долг становится проблемой для них, ресурсоснабжающих организаций, а управляющая компания может вздохнуть свободно. Появление закона совершенно не вписывается в социально-экономическую политику нынешнего правительства (не в его стиле упрощать жизнь гражданам и малому бизнесу за счёт бизнеса крупного) и объясняется тем, что в провинции развелось много «управляшек»-однодневок, которые собирают с жильцов деньги и исчезают, оставляя всех, в том числе ресурсников, с носом.
Для перехода на прямые договоры с ресурсниками необходимо, чтобы такое решение приняло большинство жильцов дома. Число москвичей, сделавших этот переход, растёт, особенно в Новой Москве. Жилищные активисты рады нововведению. И опасаются, что его могут отменить под нажимом ресурсных олигархов, если те, со свойственными им аппетитами, сочтут свои убытки чрезмерными.
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