Больная тема

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Послушать иных деятелей медицины – так у нас уже все проблемы этой не слишком здоровой отрасли решены! Осталась самая малость – извести курильщиков...
А для этого Российский Минздрав предложил работодателям создать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников: запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общественного пользования детекторами дыма, тренажерами и тарелками с яблоками, включить в добровольную медицинскую страховку сотрудников помощь в отказе от курения. Ведомство также посоветовало компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений и предложило давать некурящим дополнительные выходные...
Короче, создаётся впечатление, что люди из Минздрава, предложившие эту идею, просто не живут на Земле, и подняли шумную волну в прессе, что бы вину за нездоровье нации переложить на курильщиков. Это вместо того чтобы задуматься об улучшении системы медицинского образования, строительстве новых поликлиник и больниц, наладить бесперебойное снабжение медикаментами. Вы можете представить себе тренажер в горячем цехе на заводе или тарелки с яблоками на лесоповале, в поле во время пахоты или уборки урожая?
Всё верно! Спорить с тем, что курение зло, наносящее вред и курильщикам, и государству, – бессмысленно. И что для этого нужны какие-то усилия и средства – тоже. Но, сдаётся, что это не самая главная проблема нашего общества и здравоохранения в частности.
Не верите? Хотите убедиться? А вы придите утречком в поликлинику, ну хотя бы № 1 города Иркутска, и там вы услышите всё, что думают рядовые граждане и об этой поликлинике, и о нашем российском здравоохранении в целом, и о тех, кто его возглавляет...
- Мало того, что здание под это медицинское учреждение было построено несколько десятков лет назад, и изначально возводилось как общежитие, а потому его узкие коридоры и не слишком просторные кабинеты не позволяют комфортно разместиться там ни многочисленным пациентам, ни медицинскому персоналу, так еще и количество жителей на территории обслуживания выросло минимум в несколько раз! За последние десять лет только в Нижней Лисихе воздвигнуто несколько многоэтажных жилых кварталов. А кроме того, теперь гражданам города разрешено приписываться к любой поликлинике. А поскольку и в других поликлиниках, видимо, положение не лучше, то немалое количество горожан изъявило желание пользоваться именно этой – № 1, что на ул. Волжской. А количество медиков в ней осталось прежним. Во всяком случае, участковых терапевтов точно не прибавилось. И если по существующим нормам на одного участкового врача должно приходиться не более 1700 жителей, то сейчас приходится 5400. Да и сама поликлиника, рассчитанная на 60 тысяч жителей, вынуждена обслуживать 180 тысяч! Где уж врачам успеть обслужить всех страждущих! Вот и толпятся в тесных коридорах по утрам сотни нездоровых граждан, бабушек и дедушек с тросточками и на костылях, вызывая раздражение у замученного медперсонала...
Далеко не один год идут разговоры о строительстве нового здания поликлиники. И место вроде рядом есть. Точнее было – сравнительно недавно рядом с поликлиникой бурно развернулась строительная деятельность. Медики уже приготовились облегченно вздохнуть, но пришлось выдохнуть – многоэтажное здание, по слухам, предназначается областному суду... Конечно, с преступностью у нас далеко не всё в порядке, и негоже суровым представителям закона принимать свои судьбоносные решения в стеснённых условиях, однако кто подумает о законопослушных гражданах? Правда, на днях сам президент признал, что у нас в первичном звене медицинского обслуживания – полный завал... то есть провал. И призвал принять срочные меры.
Очень хочется верить, что наши не слишком дисциплинированные чиновники прислушаются хотя бы к голосу президента, поскольку голос народа они явно не слышат... Во всяком случае, ни за что не поверю, что президент сделал для них открытие, и они не знали об этих проблемах первичного звена здравоохранения. Ну что ж, как известно, надежда умирает последней. И, может быть, окрик сверху сдвинет проблему с места.
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