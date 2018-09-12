Еще раз об очевидном: российских мужчин убивает алкоголь

Смертность россиян трудоспособного возраста от внешних причин очень часто связана с алкоголем, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, научные исследования показывают «очень высокую» ассоциацию между смертностью мужчин трудоспособного возраста и потреблением алкоголя. Именно поэтому, отметил Салагай в интервью ТАСС, одним из предложений, вынесенных Минздравом на федеральный уровень, стало сокращение точек продажи спиртного, и особенно тех, которые приближены к несовершеннолетним и к молодежи. Впрочем, признал Салагай, проблема «появилась на вчера и решить ее в один момент не получится».

Представитель Минздрава добавил, что одной из причин большой разницы в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин является разная структура рисков, и речь не только о «питии». «Здесь и потребление табака, и низкая физическая активность, и нерациональное питание», — перечислил он, назвав все это «базовыми факторами риска, которым традиционно очень подвержены мужчины».

Ранее медицинский журнал Lancet писал, что, несмотря на сокращение разницы между продолжительностью жизни мужчин и женщин в России, этот разрыв остается до сих пор самым большим в мире и большую роль в этом играет смертность мужчин, связанная с алкоголем.

По инф. rosbalt.ru

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