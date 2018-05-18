Ушел из жизни один из самых известных антикоммунистов, исследователь России

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На 95-м году ушел из жизни американский историк Ричард Пайпс, профессор русской истории Гарвардского университета, бывший советником американских президентов по вопросам Советского Союза. Не все наши пожилые читатели поймут — как можно отдавать дань уважения человеку с репутацией антикоммуниста и "вражеского идеолога", и поэтому портал Мои года попросил прокомментировать событие историка российского, иркутянина Сергея Шмидта (который, кстати, поклонником старшего по возрасту американского коллеги вовсе не является).
- О смерти ученого сообщила в Facebook профессор Нью-Йоркского университета Барбара Киршенблат-Гимблет, программный директор варшавского музея истории польских евреев. Информацию также подтвердила польская газета Rzeczpospolita.
- Ричард Пайпс родился в Польше в 1923 году в еврейской семье, бежавшей после начала Второй мировой войны в США. В 1981—1982 годах возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, где занимался вопросами внешней политики США в рамках доктрины Рейгана. Придерживался антикоммунистических взглядов. Автор переведенных на русский язык книг «Россия при старом режиме» и «Два пути России».
Событие комментирует иркутский историк и публицист Сергей Шмидт:
— Думаю, что Ричарда Пайпса смело можно назвать самым известным в России иностранным исследователем российской истории всех времен и народов. Уж точно, самым известным в России исследователем российской истории – американцем. В кругах местных недоброжелателей Пайпса у него очень давняя и очень устойчивая репутация русофоба и антикоммуниста. Злые языки утверждали, например, что его исследования дореволюционной России это просто «наш Ключевский», но переписанный на особый американский – а значит, русофобский – манер. Мне всегда казалось, что значительная часть недоброжелателей относилась таким образом к Пайпсу из соображений элементарной научной зависти.
Совершенно не собираюсь защищать Пайпса от обвинений в антикоммунизме, уверен, что он и сам не стал бы открещивался от этого, но вот называть его русофобом я не стал бы никогда и не только по той причине, что я никогда всерьез не пользуюсь этим словом. Пайпс вполне по-научному, то есть, эмоционально нейтрально и без какой-либо моральной оценочности относился к дореволюционной истории России. Он прекрасно знал историю нашей страны, умел представлять свои исследования на лучшем из всех возможных для ученого языков. То есть, языком понятным для простых любителей истории и, при этом, не кажущимся чрезмерно «низменным» для академических исследователей. Самое главное, у Пайпса была не сказать, что сверхоригинальная, но вполне себе авторская, особенно в нюансах, концепция российской истории (и российского общества). Эта концепция действительно кому-то может показаться «осуждающей» российский исторический путь, но, во-первых, это впечатление будет поверхностным, во-вторых, его концепция не умозрительная, а обоснованная «фактами и аргументами», и, в-третьих, она не очень противоречит теоретическим достижениям отдельных влиятельных школ отечественной историографии. Если коротко, то это концепция вполне азиатского государственничества (сверхсильной государственной власти и практически всеобщей государственной собственности) в христианской, а значит относительно европейской по культуре и менталитету стране. Скажу только, что книгу Пайпса «Россия при старом режиме» отечественные историки читали в 1990-е с огромным интересом и уважением, книга использовалась и используется в преподавании отечественной истории как самыми лучшими школьными учителями, так и вузовскими преподавателями.
Я не большой поклонник Пайпсовских исследований русской революции, самое известное из которых - трехтомник «Русская революция». Мне кажется, что его политические взгляды, а радикальный антикоммунизм это важный элемент его взглядов, мешали ему и в работе с материалом и в оценках отдельных исторических личностей, событий и процессов. Тем не менее, заниматься историей русской революции и не поминать при этом Пайпса, не высказываться по поводу него и его исследований в принципе невозможно для всех, кто ориентируется на научный, а не идеологический подход к истории России. Он вошел в этом смысле в «научный канон» и это несомненно.
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