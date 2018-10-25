Слухи о пьянстве вернули Моргунову на телеэкраны. Реакция знаменитой ведущей на нелепые домыслы

Популярный в прошлом диктор Светлана Моргунова вернулась на телевидение, пусть даже в качестве главного героя очередного выпуска передачи «Пусть говорят». О том, что наговорили участники шоу про нынешнее состояние телезвезды Советского Союза и её интересной судьбе стало известно широкой публике.

Уже довольно давно Светлана Моргунова пропала с экранов наших телевизоров, напоминает «Газета.ру». Но недавнее горестное событие – похороны Иосифа Кобзона – вернуло её в центр внимания публики. Многим стало интересно, почему Светлану, которая еле-еле передвигалась, пришлось даже подводить к гробу эстрадного певца, чтобы она могла проститься со старым знакомым.

Участники шоу активно обсуждали нынешнее состояние 78-летней Моргуновой. Некоторые даже высказывались о том, что диктор злоупотребляет алкоголем.

Её сын, Максим Моргунов, который тоже присутствовал на передаче, очень бурно реагировал на такие домыслы: «У меня просто уши заворачивались в трубочку, когда я слушал вон там, на плазме, за кулисами ваши разговоры. Что вы вообще обсуждаете? У мамы все хорошо!»

Самой Моргуновой, конечно же, такие предположения гостей шоу тоже не пришлись по душе. О нелепой шумихе она узнала не так давно, но очень удивилась распространяемым слухам. «Совершенно случайно переключала каналы и вдруг наткнулась на название программы «Трагедия Светланы Моргуновой». Что такое? Какая трагедия? Неприятно было, – призналась Светлана. – Я живу нормально, обычной пенсионной жизнью. Но я не чувствую себя пенсионеркой, потому что я все время в общении».

Знакомые Моргуновой подтвердили этот факт. По их словам, в свои 78 лет Светлана всё ещё активно интересуется происходящими вокруг событиями и ведёт вполне здоровый образ жизни.

Светлана Моргунова появилась на свет 6 марта 1940 года. Поле непростого детства, проведённого в тяжёлые годы войны и не менее сложный послевоенный период, началась более беззаботная юность Светланы.

Сначала она решила испытать себя в актёрской профессии, увидев объявление о наборе молодёжной группы театра Моссовета. Светлане очень хотелось стать ученицей известного режиссёра Юрия Завадского, и ей это даже удалось. Только вот немного погодя она нашла ещё более привлекательное предложение.

Светлана наткнулась на очередное объявление, на этот раз её ждала школа дикторов. Приём новеньких вёл знаменитый Юрий Левитан, в будущем – «крёстный отец» Светланы в её новой профессии.

Так начинающий диктор забыла об актёрской школе и попала на телевидение в 1961 году. Первый выход на публику для Светланы произошёл 1962 году: в то время она вела концерт на сцене Малого зала консерватории.

Чуть позже Моргунова стала ведущей информационной программы «Время», а ближе к началу 1970-х годов ей удалось пробиться на новогодний «Голубой огонёк».

В 70-е годы Светлана целый год провела в Японии. Там она практиковалась, вела развлекательную передачу и даже помогала японцам с освоением русского языка с помощью своих телеуроков.

В 70-80-х годах прошлого века карьера Светланы развернулась на полную. Она работала на ТВ, вела крупные концерты страны на самых значимых площадках Советского Союза. Нередко она была ведущей на сольных выступлениях лучших мэтров эстрады того времени, среди которых отметились, к примеру, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.

Моргунова рассказала, что вспоминает былые времена с лёгкой грустью, с особым трепетом думая о дикторской работе прошлого и высоких качествах, которыми должен был обладать любой ведущий того времени. В современном мире, считает Светлана, эти требования намного смягчились.

Диктор ЦТ СССР Светлана Моргунова

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