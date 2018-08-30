Родственники подтвердили: ушел из жизни Иосиф Кобзон

Родственники певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона подтвердили информацию СМИ о его смерти.

СМИ ранее сегодня сообщили, что Кобзон скончался в возрасте 80 лет. Артист долгие годы пытался излечиться от онкозаболевания.

Напомним, что проблемы со здоровьем начались у артиста в 2002 году, в 2005 году он был прооперирован в клинике в Германии.

Данные об ухудшении состояния артиста появились в июле. В конце июля сообщалось, что народный артист находится в коме. Тогда супруга артиста Нелли Кобзон заявляла, что речь идет о плановом лечении. По сообщениям СМИ, Кобзон находился в частной медицинской клинике, последние два дня — в коме.

Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы с декабря 2011 года, народный артист СССР (1987), лауреат Государственной премии СССР (1984). За свою творческую и общественную деятельность Кобзон удостоен также орденов «За заслуги перед Отечеством» III (1997), II (2002) и I степеней (2012), орденом Дружбы народов, орденом Мужества и других многочисленных правительственных и общественных наград. Родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области.

Пенсни в исполнении замечательного певца Иосифа Кобзона - в фонотеке портала "Мои года".

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ