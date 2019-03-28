Слава и забвение Алексея Жаркова

Полное забвение, страшная болезнь и тяжелое уединение – такими были последние годы народного артиста России Алексея Жаркова. Он прожил долгую жизнь, которая запомнилась всем жителям СССР и России яркими и интересными ролями. В итоге у актёра осталась только его жена Люба, которая была рядом с любимым до его последнего вздоха.
За 69 лет жизни Алексей Жарков сыграл в кино более 130 ролей. Его работы в фильмах «Десять негритят», «Криминальный талант», «Мой друг Иван Лапшин» и многих других знаменитых картинах подарили талантливому актёру небывалую популярность, которая захлестнула его с головой.
Он так увлёкся своей работой, что никак не мог остановиться и продолжал радовать своих поклонников непременно сильными и харизматичными героями. А ещё он взял за привычку носить костюмы, которые неизменно идеально сидели на актёре.
Но начиналось всё с малого. С самого детства актёр жил в большей семье, которая умещалась в совсем маленькой квартире на 16 «квадратов». Сначала будущий народный артист решил попробовать себя на музыкальном поприще, но уже в 13 лет умудрился попасть в кино.
Жарков сыграл мальчика Петю в фильме Марка Донского. Спустя два года режиссёр снова взял юного Алексея в фильм «Пропало лето». Казалось бы, отличное начало для великой актёрской карьеры, но на этих съёмках всё как-то застопорилось.
Приступить к завоеванию кинематографа актёру удалось лишь в 30 лет, а до этого его особо никуда и не брали. Новые роли посыпались на Жаркова после съёмок в фильме Киры Муратовой «Познавая белый свет». Трудолюбивый актёр никогда не отказывался от предложений поработать, что серьёзно повлияло на его жизнь.
Даже в день собственной свадьбы он вышел на сцену любимого театра. Как признался сам Жарков, сразу после расписки он «выпил рюмочку» с друзьями и любимой невестой, а потом они все вместе рванули в театр. В тот день ему даже разрешили играть прямо в смокинге, а зрители встретили жениха громкими овациями.
Немного сумбурная свадьба стала для Жаркова единственной. Со своей любимой женой, Любой, он не расставался до самого конца. Даже во времена небывалой популярности актёра влюбленным удавалось держаться вместе, несмотря на провокации от многочисленных поклонниц Жаркова.
В 80-е годы навязчивые женщины нередко звонили самой Любе по телефону, спрашивая у неё: «А вы знаете, где сейчас ваш муж?». Но Любовь не беспокоилась по таким пустякам, хотя сам Жарков любил похвастаться своими загулами, в которых было больше мальчишеского задора, чем правды.
Но моментами непростой характер Жаркова давал о себе знать. О себе он мало заботился, так что активно портил здоровье выпивкой и сигаретами, работал на износ и даже не задумывался о будущем. К сожалению, такой образ жизни мог повлиять на будущие беды актёра.
В последний раз он появился на экранах в 2009 году. В 2012 году актёр пережил тяжёлый инсульт, из которого ему с огромным трудом удалось выбраться. У него получилось восстановить речь и движение, после чего Жарков мечтал лишь о сцене и новых кино-свершениях. Но этому так и не суждено было сбыться: об актёре все забыли, а новых ролей для него так и не нашли.
Свои последние годы он прожил на даче в Подмосковье с любимой женой. В 2016 году у Жаркова произошел очередной сердечный приступ, пережить который актёр не сумел.
Артиста похоронили на Покровском кладбище в Наро-Фоминском районе, недалеко от дачи. Родственники отказались от официального прощания, так что сделали всё скромно и без лишних гостей.
Наши любимые звёзды нередко делятся подробностями своей непростой жизни с преданными поклонниками. Недавно Армен Джигарханян впервые вышел на связь с поклонниками после экстренной госпитализации в октябре прошлого года. 83-летний артист чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе, но медики пока запрещают мэтру такие нагрузки.
Известный российский певец Александр Буйнов, который отметил свой 69-й день рождения 24 марта, рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему тяжело дались последние концерты. Певец напугал фанатов словами «сломался совсем», но всё-таки продолжил радовать их своим творчеством.
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