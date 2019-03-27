Армен Джигарханян идет на поправку после долгой болезни

Легендарный артист впервые вышел на связь с поклонниками после экстренной госпитализации в октябре прошлого года. 83-летний Армен Джигарханян чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе, но медики пока запрещают мэтру такие нагрузки.

Последние два года стали для Армена Борисовича настоящим испытанием из-за выяснения отношений и судебных тяжб с третьей женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Финансовые проверки в Московском драматическом театре и бесконечное обсуждение личной жизни бывших супругов не могли не сказаться на здоровье артиста. 13 октября 2018 года Джигарханян был экстренно госпитализирован с подозрением на гипертонический криз. После этого он долгое время не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о критическом состоянии, перенесенном инфаркте и даже смерти известного режиссера.

Но на днях друг артиста Артур Согомонян побывал в гостях у Джигарханяна и опубликовал новое фото, на котором пожилой мэтр выглядит вполне здоровым и бодрым. Также Согомонян сообщил, что Армен Борисович желает как можно быстрее приступить к работе, но врачи не рекомендуют актеру повышенные нагрузки.

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Поклонники искренне порадовались за Джигарханяна и пожелали ему крепкого здоровья: "Такая долгожданная и радостная новость! Такой модный, уютный и в прекрасном распоряжении духа. Скорейшего выздоровления нашему любимому Армену Борисовичу!".

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