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Александр Буйнов "совсем сломался", но продолжает выступать
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
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Известный российский певец Александр Буйнов в минувшее воскресенье, 24 марта, отметил свой 69-й день рождения. И несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, все так же продолжает выступать, радуя фанатов своим творчеством.

Александр Буйнов пожаловался на здоровье

Артист признался своим поклонникам в Instagram в том, как тяжело ему дались выступления на последних концертах: «носоглотка держалась на таблетках».

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Все-таки клевая штука адреналин!На последних четырех концертах уральского тура носоглотка держалась на таблетках,врач-отоларинголог в Самаре брызгал чето там,организм,чуя финиш,вбрасывал в кровь поледнюю энергию и был кайф!!! Сегодня 24 марта мой День рождения,четвертые сутки валяюсь,ем антибиотики,сломался совсем... Даже с Марчелло не гулял. Так что первое фото сделал перед выездом на гастроли. Вторая картинка с моего ДР в прошлом году-Духова,Цой,Бабкина...на подтанцовках! Третья с детьми сделана недавно. Вроде и не соврал ничего... Да,а четвертое фото-это просто я,или кем я сейчас себя чувствую! И еще,-Дзюба,соберись!Шучу,у пацанов безумный график! Удачи нашим ребятам в Казахстане! P.S.Ура,ребята,спасибо за «подарок»!!! Дзюба забил и наши выиграли 4:0!! #деньрождения #буйнов #россия #москва #рокнролл #попса #бабкина #украина #долина #харьков #питер #блюз #собака #артист #днепр #цой #омск #барнаул #музыка #музыкант #певец #песня #хорошеенастроение #красивыелюди #красивыедевушки #япорусскиживу #

Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial)

Певец пожаловался на здоровье и немного напугал фанатов словами «сломался совсем». По словам артиста, он лечится антибиотиками и день рождения он встретил в постели.

По инф. rosbalt.ru

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