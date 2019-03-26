Александр Буйнов "совсем сломался", но продолжает выступать

Известный российский певец Александр Буйнов в минувшее воскресенье, 24 марта, отметил свой 69-й день рождения. И несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, все так же продолжает выступать, радуя фанатов своим творчеством.

Артист признался своим поклонникам в Instagram в том, как тяжело ему дались выступления на последних концертах: «носоглотка держалась на таблетках».

Певец пожаловался на здоровье и немного напугал фанатов словами «сломался совсем». По словам артиста, он лечится антибиотиками и день рождения он встретил в постели.

По инф. rosbalt.ru