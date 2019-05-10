Сыновья Юрия Стоянова сменили фамилию и не хотят видеть отца

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Давно известно, что старшие дети Юрия Стоянова не общаются с родным отцом. Однако, теперь они и вовсе решили отказаться от его фамилии. Сейчас 61-летний актёр воспитывает 15-летнюю дочь Катю, которую ему родила третья жена Елена, и он счастлив в браке. Но тема детей от прошлых отношений для него закрыта. Юрий Николаевич старается даже не говорить о своих сыновьях от первого брака.
Первая супруга актера — Ольга Стоянова - вышла замуж за учёного Максима Хлопова, а дети взяли фамилию и отчество отчима. В дальнейшем они все вместе переехали в Париж. Для такого поступка должны были быть очень серьёзные причины, и они до сих пор не известны.
Юрий Стоянов признавался, что в молодости совершал "много того, за что ему сейчас стыдно", но что именно происходило в его жизни - так и остаётся загадкой. Скорее всего, Ольга не смогла простить измену мужа и после того, как он расписался с новой избранницей, запретила бывшему супругу приходить к детям.
- Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.
Во втором браке актёр воспитывал дочек своей супруги Марины, которых считает родными, и поддерживает с ними прекрасные отношения даже после развода. А вот с сыновьями от первого брака - Николаем и Алексеем, ему так и не удалось найти общий язык. Экс-супруга Юрия Николаевича также не комментирует сложившуюся ситуацию. Отец Стоянова часто навещал внуков, пока был жив, а с его смертью оборвалась и эта ниточка. Повзрослев, дети сами не захотели видеть отца.
Сейчас его сыновья уже взрослые люди, имеющие собственные семьи. Они смогли стать успешными и занялись собственным бизнесом. Братья часто навещают мать и отчима, приезжая к ним с внуками из России.
Актёр всё же нашёл своё счастье с нынешней супругой Еленой. Несмотря на все жизненные трудности, они вместе уже более 20 лет. И все же Юрий Стоянов переживает из-за не сложившихся отношений с детьми и надеется, что когда-нибудь сыновья смогут простить ему ошибки молодости.
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