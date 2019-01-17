Российская «Babushka» – новое модное слово в среде американских рэперов

Пока в России рэперы (представители модного среди молодежи музыкального направления афро-американского происхождения) стоят на тропе войны, защищаясь от всевозможных запретов вместе с представителями власти и общественности, артисты из США крепко ухватились за классический платок российской бабушки. Так крепко, что этот аксессуар становится настоящим модным трендом среди западных мужчин.

Моду на «бабушкин платок из России» ввёл рэпер по прозвищу A$AP Rocky. Осенью прошлого года он вышел в свет в цветной косынке. Другой представитель музыкального мира Фрэнк Оушен обнародовал фотографию в платке на своём аккаунте в Instagram. Под модным снимком он оставил говорящую подпись: «FaceTimes in Babushka».

Дизайнер из Грузии Демна Гвасалия так впечатлился этим трендом, что решил повязать платки на головы своих моделей для одного из показов бренда Vetements. Вот так неожиданно российские бабушки, сами того не осознавая, вышли на подиум мировой моды и стали звёздами конца 2018 года. И это только начало! Кто знает, какие ещё аксессуары нашего старшего поколения могут позаимствовать зарубежные артисты? Помнится, в прошлом году даже советские авоськи попали в тренды. Если так и дальше продолжится, то американская рэп-сцена станет похожа на обычную российскую, или даже советскую, улочку. Разве что «бабушки» там будут с чёрной кожей и грубым мужским голосом.

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