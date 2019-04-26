Преступление на почве «клубнички»: пожилая женщина убила своего мужа за любовь к порно

В США на долгие 16 лет посадили за решётку 69-летнюю медсестру и учительницу Патрицию Хилл. Женщина устала прощать своего мужа и застрелила его за то, что тот решил возобновить свою платную подписку на порноканал. И такие неординарные случаи порой происходят в нашем мире.

Интимная жизнь в пожилом возрасте – совсем не преступление. Дело это не только приятное, но и полезное, если верить утверждениям учёных. Но, как оказалось, неправильное отношение к сексуальной активности может привести к настоящей трагедии, пусть даже этот случай из ряда вон.

Судя по всему, 65-летний Фрэнк Хилл был заядлым любителем эротики. Все 17 лет брака с Патрицией он прятал «клубничные» журналы и видеоматериалы от своей супруги, но она всегда находила тайники и сразу же выбрасывала их содержимое.

Нередко Фрэнк смотрел видео для взрослых в своей «мужской пещере» – так он называл самый обычный сарай. Адвокат Патриции заявил, что женщина думала, будто «в сарае был дьявол», а любовь супруга к порно она считала «личным оскорблением её и Бога».

Впрочем, весной 2018 года Патриция окончательно устала от постоянной тяги своего мужа к «клубничным» материалам. Она подала на развод, но Фрэнку удалось уговорить свою супругу простить его. Однако мужчина так и не изменился. Чуть позже Патриция заметила лишние траты в счёте за спутниковое телевидение. Она поняла, что Фрэнк решил вернуть подписку на канал с «клубничным» содержанием, что привело женщину в ярость.

Адвокат Патриции убеждает, что она убивать мужа не собиралась, что женщина даже не может вспомнить, как в её руках оказался пистолет. Сначала она попала супругу в ногу, а потом хотела лишь сделать предупредительный выстрел. Но «предупредительная» пуля вошла мужчине в голову. Патриция не стала скрывать своего поступка, вызвала полицию и сразу же призналась в преступлении.

Имеется аудиозапись звонка Патриции Хилл в службу 911 сразу после убийства. Она рассказывает о произошедшем обреченным, но спокойным голосом...

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