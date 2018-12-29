Появились новые претенденты на московскую квартиру Нонны Мордюковой

Заслуженная артистка СССР Нонна Мордюкова ушла из жизни 10 лет назад. Согласно составленному завещанию, её трёхкомнатная квартира досталась сестре и это единственная финансовая ценность артистки. Теперь же оказалось, что есть и другие претенденты, желающие получить жильё.

Евгений — племянник Нонны Мордюковой, проживал с Лилианой Новиковой в гражданском браке и у них есть общий ребёнок. Несмотря на то, что пара давно разошлась, Лилиана пришла на передачу “Пусть говорят” с заявлением, что эта недвижимость должна принадлежать их сыну Даниилу. В студии присутствовали практически все претенденты на квартиру. Наталья Катаева — сестра Нонны Викторовны, назвала женщину аферисткой, которая продала собственную квартиру. Новикова в свою очередь обвинила Евгения в том, что он бросил их, специально оставив просто на улице. В студии появился и сам Даниил, который очень тепло отзывался о Мордюковой и рассказал, что когда бывал у неё в гостях, она всегда угощала его печеньем и называла Маленьким принцем. Сейчас парень проживает вместе с мамой, но заверил, что на это наследство вовсе не претендует. Молодой человек пришёл на передачу, чтобы увидеться с Катаевой и постараться наладить отношения не только с ней, но и с отцом. Парень смог завоевать доверие зрителей, а дружественный настрой растопил сердце Натальи Викторовны. Она согласилась с ним пообщаться и сказала номер телефона его отца, чтобы помочь им найти общий язык.

Сама Новикова повела себя странно. Ведь по закону, квартира принадлежит сестре Мордюковой, а она жива и здорова. Зачем нужно было поднимать этот вопрос именно сейчас и в такой публичной форме, она так и не смогла объяснить. Надеемся, что родные люди смогут договориться мирным путём и продолжат общаться.

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