«Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет?» Объясняем

Всё дело в социальной доплате к пенсии. Количество получателей такой доплаты в стране ежегодно растёт и за последние пять лет увеличилось на 20% – с 5,4 млн до 6,5 млн человек. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты РФ.

Не секрет, что пенсии у нас – одни из самых низких среди развивающихся стран, не говоря уже о развитых. Даже в Мексике пенсионеры живут лучше, чем в России, согласно Глобальному пенсионному индексу.

Если вы всю жизнь проработали на селе где-нибудь в европейской части, где нет северных надбавок и повышающих районных коэффициентов к зарплате, то вам назначат пенсию в соответствии с вашими низкими доходами. Это может быть и 4 и 5 и 6 тысяч рублей.

Как прожить на такие деньги? Никак. Государство, понимая это, ввело для получателей столь мизерных пенсий социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера.

В связи с этим размер пенсии многих россиян (а точнее 6,5 млн человек, о чём упоминалось выше) формируется из двух частей: непосредственно самой пенсии и социальной доплаты к ней.

В 2017 году величина прожиточного минимума пенсионера в стране – 8540 рублей. Это значит, что если у вас пенсия 6000 рублей, то Пенсионный фонд установит вам ежемесячную социальную доплату в размере 2540 рублей, чтобы в итоге на руки вы получили 8540 рублей.

Разбираемся в особенностях социальной доплаты к пенсии. Фото pixabay.com

Почему уменьшается социальная доплата к пенсии?

У социальной доплаты к пенсии есть особенность, о которой не все знают.

Задача социальной доплаты – поднять пенсию до уровня прожиточного минимума, а не превысить этот уровень. И когда государство ежегодно проводит индексацию пенсий, тем самым повышая размер пенсий, автоматически происходит снижение размера социальной доплаты к пенсии.

Допустим, у вас всё та же пенсия 6000 рублей. Государство проиндексировало пенсии на 10%. В результате ваша пенсия выросла до 6600 рублей. Это значит, что размер социальной доплаты к пенсии составит уже не 2540 рублей, как раньше, а понизится на 600 рублей и составит 1940 рублей, чтобы в итоге вы получили всё те же 8540 рублей прожиточного минимума.

Многие пенсионеры не знают этого механизма и потом удивляются: «Почему у всех пенсии выросли, а у меня нет?». Именно поэтому – вы являетесь получателем социальной доплаты к пенсии, о чём, кстати, можете и не догадываться: выдали вам 8540 рублей, и вы считаете, что это и есть ваша пенсия. Нет. Это ваша пенсия и плюс социальная доплата к ней.

Как только ваша пенсия превысит установленную законом величину прожиточного минимума пенсионера, вам перестанут выплачивать социальную доплату к пенсии. Государство в этом случае считает, что с вами теперь всё в порядке и помогать вам деньгами больше не надо.

Хватает на сухпаёк – и достаточно. Экономия на пенсионерах стала государственной политикой. Так, за два последних года правительство сэкономило на индексации пенсий триллион (это не опечатка) рублей.

Наверное, в такой ситуации, за какую-никакую социальную доплату пенсионерам ещё надо сказать спасибо крохоборному правительству. Специально обращаться в ПФР за получением социальной доплаты к пенсии не нужно. Все данные на вас, как получателя пенсии, есть в Пенсионном фонде. Если размер вашей пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера, вам обязательно установят социальную доплату до уровня прожиточного минимума.

Другой нюанс, в разных регионах уровень прожиточного минимума пенсионера – разный. 8540 рублей – это нижний порог. Есть регионы, где устанавливаются более высокие величины прожиточного минимума пенсионера.

На Чукотке, например, с пенсией в 8540 рублей долго не протянешь, поэтому здесь величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 19 000 рублей. И это минимальная пенсия, которую получают на Чукотке. В Магадане – чуть поменьше, в Москве – ещё меньше и так далее, но нигде ниже 8540 рублей пенсию в России в 2017 году не получают.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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