На индексации пенсий сэкономили триллион

В Госдуме подсчитали, что с 2016 года каждому пенсионеру ежемесячно не доплачивают к пенсии в среднем 1174 рубля, а в целом за два года на пенсионерах сэкономили 963,1 млрд рублей.

Описание этого невиданного по своим масштабам со времён 90-х объегоривания народа и предложение вернуть деньги пенсионерам содержатся в законопроекте, поступившем на рассмотрение Госдумы. Текст документа имеется в распоряжении редакции сайта для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).

У законопроекта № 340074-7 , внесённого депутатами Госдумы от «Справедливой России», длинное название, но короткая история, берущая начало в декабре 2015 года. Тогда своим конституционным большинством депутаты «Единой России», не считаясь с протестами депутатов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, единолично и единогласно приняли решение о масштабной экономии на пенсионерах.

Индексация пенсий

Индексация пенсий в 2018 году в России для тех, кто уже на пенсии, должна была быть больше. Фото pixabay.com

«Единая Россия» по инициативе правительства РФ в конце 2015 года приостановила действие закона, согласно которому пенсии десятков миллионов пенсионеров в 2016 году должны были быть проиндексированы на уровень инфляции в 12,9%. Вместо этого единороссы установили показатель индексации пенсий для неработающих пенсионеров в 4%, сократив размер повышения в три раза.

Неумолимое парламентское большинство, кроме всего прочего, «заморозило» индексацию пенсий работающих пенсионеров, поставив перед ними условие, согласно которому право на индексацию (в три раза урезанную, как и у неработающих пенсионеров) наступает только после увольнения пенсионера с работы.

Эти введённые не Обамой, а «родными» депутатами-единороссами экономические санкции к работающим пенсионерам привели к тому, что уже в первом полугодии 2016 года количество официально трудоустроенных пенсионеров сократилось на миллион человек. Из-за чего бюджет, по данным «Ведомостей», потерял 52 млрд рублей налоговых взносов.

В дальнейшем экономические потери страны, вызванные таким решением Госдумы, только росли – и во втором полугодии 2016 года, и в 2017 году. И будут расти в 2018 году в России, потому что это решение действует до сих пор. Подсчёт ущерба государственной казны от загона значительной части работающих пенсионеров в теневой сектор экономики ещё впереди.

Пока же в «Справедливой России» провели ревизию сэкономленного на пенсиях, и пришли к выводу о необходимости их существенного повышения в 2018 году.

С отклонением в 963,1 млрд

Оказалось, что в результате недоиндексации пенсионерам недоплатили за 2016 и 2017 годы в общей сложности 963,1 млрд рублей. В своём законопроекте депутаты предлагают компенсировать старшим нашим всю сумму невыплаченной пенсии с 1 января 2016-го по 1 января 2018 года.

Последние новости из думы ни вчера, ни сегодня не говорят о необходимом повышении пенсий в 2018 году. Фото pixabay.com

Предложение о соответствующем повышении пенсий в 2018 году неоднократно звучало в Госдуме, в том числе, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг обращался с этим вопросом к министру финансов Антону Силуанову при обсуждении в парламенте проекта федерального бюджета.

– Действительно, мы немного отклонились от действующего законодательства при индексации пенсий в сложный период в 2016 году, тем не менее, в текущем году мы учли дополнительные объёмы средств в целях поддержки пенсионеров в виде единовременной разовой выплаты 5 тысяч рублей, – ответил министр финансов. – Мы считаем, что 2016 год был очень сложным для страны, очень сложным для бюджета, тем не менее, в 2017 году мы с вами приняли решение о разовой выплате, а в следующем году предусмотрена индексация пенсий выше уровня ожидаемой инфляции в текущем году. Напомню, это 3,7 процента против 3,2 процента, которые мы ожидаем по инфляции в 2017 году.

Вот и весь ответ: кому должен – всем прощаю. Должен, конечно, не министр финансов, он лишь исполнитель. Недоиндексация пенсий была инициирована главой правительства Дмитрием Медведевым или кто там управляет государством.

Что такого плохого для них сделали пенсионеры, история умалчивает, но то, что они сумели по-тихому заработать триллион на самом нищем российском сословии, каким являются пенсионеры, говорит о большом опыте подобной работы.

Вернуть деньги в бюджет

В Госдуме принято на законопроекты получать заключения правительства РФ. Получил оное и законопроект о возврате пенсионерам триллиона рублей. Заключение – отрицательное.

Зампредседателя главы кабмина Сергей Приходько объяснил в своём письме на имя руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергея Миронова причины того, почему законопроект не поддерживается правительством.

Так, в проекте закона о компенсациях пенсионерам не названы источники финансирования этой компенсации ни в 2018 году, ни в последующие годы.

Другая причина отказа – финансирование новых видов расходных обязательств может осуществляться только с нового финансового года при условии включения этих расходов в закон о бюджете. В уже принятом той же Госдумой законе о федеральном бюджете на 2018 год средства на выплаты такого рода компенсаций не предусмотрены, поэтому правительство не одобряет законопроект.

В общем: «Денег нет», только длинно.

А в качестве источников компенсации вполне можно указать не уступающие доходам персидских царей древности доходы от госконтрактов и эксплуатации госсобственности, получаемые бизнес-семьями депутатов «Единой России». Этих денег хватит, чтобы выплатить пенсионерам триллион. И не один.

Деньги есть. И эти деньги надо вернуть в бюджет.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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