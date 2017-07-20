Россия попала в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

Россия вошла в пятерку худших в мире стран для людей пенсионного возраста. К такому выводу пришли составители Глобального пенсионного индекса.

Жизнь пенсионеров в России одна из самых незавидных среди стран мира

В инвесткомпании Natixis Global Asset Management исследовали страны по 18 критериям, включая финансы для комфортной жизни на пенсии, финансовые услуги для накопления сбережений, качественную медицину и безопасную окружающую среду.

В итоге Россия заняла 40-е место из 43 возможных, уступив, в частности, Турции, Китаю и Мексике. Ниже России расположились только Бразилия, Греция и Индия.

Рейтинг возглавили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США заняли 17-е место.

Отмечается, что за год РФ ухудшила позиции по пунктам «материальное благосостояние» (35-е место) и «здравоохранение» (42-е место), но улучшила по «качеству жизни» (36-е) и «финансам» (43-е).

В конце списка Россия также находится по таким показателям, как расходы на страховое здравоохранение (четвертое место с конца) и расходы на здравоохранение на душу населения (восьмое место с конца).

Хорошие результаты страна показала лишь по двум показателям. Она заняла третье место в подрейтинге «государственной задолженности» и 11-е — по коэффициенту пенсионной нагрузки, представляющему собой отношение численности населения в возрасте от 65 лет к населению в возрасте от 20 до 64 лет. Также Россия укрепила позиции в подкатегории «качество жизни» из-за повышения показателя «ощущение счастья».

По инф. Росбалт

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