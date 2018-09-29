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Пенсионер-вандал надругался над символом памяти о жертвах Великой Отечественной войны
ИА БайкалИнформ   
29 Сентября 2018 г.
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Неординарный случай произошёл в городе Семикаракорске (Ростовская область). Кто-то поджёг венки и таблички с именами погибших у Вечного огня, облив их горючим веществом. Сначала местные жители подумали на подростков, которые нередко собирались рядом с мемориалом, но вандалом оказался обычный пенсионер.

 

 

Пенсионер-вандал надругался над символом памяти о жертвах Великой Отечественной войны

Об этом узнали 25 сентября – спустя день после инцидента. Полицейские задержали 71-летнего мужчину, жителя Усть-Донецкого района. Теперь старому вандалу грозит до трёх месяцев лишения свободы или крупный штраф - 40 тысяч рублей. Зачем пенсионеру понадобилось поджигать мемориал, что и кому он хотел продемонстрировать кощунственным поступком, непонятно.

Случаи надругательства над Вечным огнём случаются не так уж редко, хотя пожилые люди ещё не участвовали в подобном вандализме. Так, в августе пьяный житель Санкт-Петербурга забросал памятник погибшим на войне венками, а в начале года школьницы решили станцевать на мемориале и заплевать его – к их невезению, всё происходящее снимала камера видеонаблюдения.

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