Сюрприз: 30-летние начнут считаться детьми!

Период детства, который сейчас продолжается до 21 года, будет продлен до 30 лет. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала Скворцова.

По ее словам, на сколько увеличится детство — на столько увеличится и зрелый возраст. «Но если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста», — подчеркнула министр.

По инф. rosbalt.ru

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