О геологии и не только…

Ах, какая это была профессия! Мальчишки, и даже многие девчонки, мечтали с рюкзаками за плечами стирать белые пятна с геологических карт родины. В школах организовывали геологические походы. И ребята под руководством опытных геологов с удовольствием отправлялись в недальние маршруты, где их знакомили не только с образцами пород, но и с окружающей природой. Правда, тогда это никто не называл экотуризмом, просто была конкретная задача – научить школьников быть внимательнее к тому, что находится под ногами, познакомить с удивительным миром минералов, приохотить к поиску полезных ископаемых. О геологах слагали песни самые талантливые композиторы и поэты. В техникумы и вузы на геологические специальности конкурсы были – десятки человек на место! Хотя обучение было совсем не простым, и требования к учащимся и студентам предъявлялись весьма строгие…

«Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю ее развития», – писал русский геолог и популяризатор науки Обручев, который даже публиковался под псевдонимом «Ш. Ерш» («шерш» — по-французски «ищи»). И тогда у большой части молодежи было это стремление смотреть на мир открытыми глазами…

Для меня этот день тоже особый. И не только потому, что мой отец был геологом, исследовал Магадан, Колыму, Верхоянье, но и потому, что самому довелось несколько сезонов провести в качестве полевого рабочего в геологических партиях и навсегда проникнуться уважением к этой удивительной профессии…

Однако время энтузиастов и романтиков прошло, оставив на губах горький вкус ностальгии по тому, что уже не вернуть. Нынче в чести компьютерщики, торгаши, менеджеры. А задачи геологии свелись к поиску нефти и газа. Нынешние руководители как будто забыли или не знали, что геология – это прежде всего исследования и наука.

А сейчас оставшиеся геологи с горечью говорят, что в геологии почти нет молодежи, что соответствующие отделения и факультеты вузов испытывают нехватку студентов.

А недавно одна местная солидная горно-производственная организация пожаловалась, что у нее нет геологов, желающих отправляться в полевые партии. Ну, не хотят они кормить комаров и лазить по горам и болотам!

О геологии уже не только не поют песен, но и говорят всё реже. Так что же – стране не нужны полезные ископаемые? Или все месторождения уже открыты? Так нет же – есть что отрывать на нашей просторной территории! В недрах России сосредоточены 30% мировых запасов природного газа, 50% алмазов, 25% запасов никеля, 17% олова, почти 10% запасов нефти. И так же остро нужны и золото, и олово, и уголь, и всё то, что лежит в глубинах земли! Вот только государственной структуры, объединяющей геологов, практически не стало. А если она и есть, то больше половины средств отпускаемых государством на геолого-разведочные работы, направляет на поиск и разведку нефти и газа… Добыча всех остальных богатств – это по большей части разработка тех месторождений, которые были открыты ещё в советские времена…

По мнению специалистов, в настоящее время Россия нещадно «проедает» созданный ранее сырьевой задел, не компенсирует выработанные запасы, созданные предыдущими поколениями геологов. По объему разведанных запасов газа Россия занимает первое место в мире, угля – второе, нефти – шестое, никеля, платиноидов и платины, алмазов, ряда других полезных ископаемых – первое – третье места в мире. Известно, что в СССР запасы полезных ископаемых прирастали с опережением в 1,3-1,5 раза скорости их «проедания». Этот задел по углеводородам позволил стране выживать в период пресловутых реформ. Однако за последние десятилетия не открыто ни одного крупного месторождения! Что это – некомпетентность руководителей или чей-то злой умысел?

В течение последних десятков лет страна плотно сидела на нефтегазовой игле. Львиную долю государственного бюджета формировали отчисление именно от этой «иглы».

Но вот пришла большая беда: пандемия короновируса, затормозившая рост экономики, падение цен на нефть, рухнувших до совершенно неприличных величин. Вполне возможно, что и бюджет вскоре нечем будет пополнять из-за падения производства. Так, может, хоть это заставит власти наконец-то начать заново развивать геологическую службу?!

Очень хочется в это верить!

Сегодня страна в очередной раз отметит День геолога. С праздником вас, разведчики недр: копатели, искатели, ходоки прошлых и будущих лет! Да не покидает вас надежда на лучшие времена!

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