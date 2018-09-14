Нездоровье Пугачёвой даёт о себе знать. Но детки радуют!

На днях Алла Пугачёва вернулась домой после длительного отпуска. Однако по внешнему виду артистки не скажешь, что путешествие пошло ей на пользу. Вместо этого, она выглядит уставшей и осунувшейся. Сама же Примадонна, еще на вокзале заявила журналистам, что очень устала. По ее словам, она стареет и хронические заболевания начали обостряться. Последнее время поклонники все чаще стали беспокоиться о ее здоровье, так как Пугачёва то и дело с пессимизмом комментирует свое состояние. В своих интервью она говорит, что ей тяжело ходить, чувствуется слабость и часто болит голова. Известно, что певица страдает сахарным диабетом и долго игнорировала лечение, что и привело к ослаблению организма и различным сбоям.

Несмотря на это, она старается сохранять оптимизм и жить ради детей. Лизе и Гарри скоро исполнится пять лет и заботливые родители хотят сделать им настоящий праздник. Они тратят много денег на их обучение и развитие в целом. Ведь уже потрачено несколько миллионов на изучение иностранных языков, плавание, развитие дикции и, конечно же, на уроки музыки.

Максим Галкин часто выкладывает кадры со своими детками, проводя с ними всё свободное время. На днях он также выложил видео, где Лиза рассказывает ему стишок про твёрдый знак, но перед этим почему-то сильно пугается неожиданно появившуюся маму на балконе. Пугачёва только хотела узнать куда собирается идти ее дочурка, не желая ее пугать. С возрастом Лиза становится всё больше похожа на свою маму, она такая же светленькая и очаровательная.

Поклонники с радостью следят за жизнью Аллы Борисовны и её семьи. Многие восхищаются домом артистов, ведь жить в настоящем замке, конечно же интересно. Просматривая кадры создаётся ощущение, что наблюдаешь за королевской семьей, а это поднимает настроение. Не так ли?

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