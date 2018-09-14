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Нездоровье Пугачёвой даёт о себе знать. Но детки радуют!
Анастасия Шилова   
14 Сентября 2018 г.
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alla pugacheva

На днях Алла Пугачёва вернулась домой после длительного отпуска. Однако по внешнему виду артистки не скажешь, что путешествие пошло ей на пользу. Вместо этого, она выглядит уставшей и осунувшейся. Сама же Примадонна, еще на вокзале заявила журналистам, что очень устала. По ее словам, она стареет и хронические заболевания начали обостряться. Последнее время поклонники все чаще стали беспокоиться о ее здоровье, так как Пугачёва то и дело с пессимизмом комментирует свое состояние. В своих интервью она говорит, что ей тяжело ходить, чувствуется слабость и часто болит голова. Известно, что певица страдает сахарным диабетом и долго игнорировала лечение, что и привело к ослаблению организма и различным сбоям.

Последнее время поклонники все чаще стали беспокоиться о ее здоровье, так как Пугачёва то и дело с пессимизмом комментирует свое состояние

Несмотря на это, она старается сохранять оптимизм и жить ради детей. Лизе и Гарри скоро исполнится пять лет и заботливые родители хотят сделать им настоящий праздник. Они тратят много денег на их обучение и развитие в целом. Ведь уже потрачено несколько миллионов на изучение иностранных языков, плавание, развитие дикции и, конечно же, на уроки музыки.

Максим Галкин часто выкладывает кадры со своими детками, проводя с ними всё свободное время. На днях он также выложил видео, где Лиза рассказывает ему стишок про твёрдый знак, но перед этим почему-то сильно пугается неожиданно появившуюся маму на балконе. Пугачёва только хотела узнать куда собирается идти ее дочурка, не желая ее пугать. С возрастом Лиза становится всё больше похожа на свою маму, она такая же светленькая и очаровательная.

Поклонники с радостью следят за жизнью Аллы Борисовны и её семьи. Многие восхищаются домом артистов, ведь жить в настоящем замке, конечно же интересно. Просматривая кадры создаётся ощущение, что наблюдаешь за королевской семьей, а это поднимает настроение. Не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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