Непредсказуемость Жанны Агузаровой восхищает её поклонников



Недавно стало известно, что компания “Пролог-Мьюзик” занимается нелегальной продажей “Русского альбома” в исполнении Жанны Агузаровой. Сразу же после этого Алексей Кан, директор звезды, разместил публичный призыв в интернете с просьбой прекратить этот беспредел. Результат не заставил себя долго ждать и конфликтную ситуацию быстро решили. Однако это уже не первый случай, когда на популярности Агузаровой пытаются нажиться.

Последнее время певица живёт за границей и старается как можно реже появляться на публике. Она редко даёт концерты, поэтому поклонники готовы заплатить любые деньги, чтобы посмотреть на Жанну. Такая популярность привела к большому количеству мошенников и фанатам. Это стоит учитывать, чтобы не стать вовлеченным в аферу.

Несмотря на затворнический образ жизни, в начале месяца Агузарова все же напомнила о себе. На своей странице в Инстаграм она выставила свои эротические фото. Целью такого поступка певицы стало желание поддержать любимую команду сборной России. На фотографиях медийная личность все же прикрыла самые интимные места нарисованным флагом сборной по футболу, чем восхитила своих поклонников. Многие из них были удивлены стройной фигурой в таком возрасте и пытались выведать у знаменитости секрет молодости. Пока же артистка молчит и никак не отвечает на оставленные комментарии.

Сейчас Жанна Агузарова вернулась в Москву. Как заявил её директор — чувствует она себя хорошо и просто отдыхает от изматывающих перелетов. Также он намекнул, что осенью фанатов певицы ждёт сюрприз. Возможно Агузарова все же решит порадовать москвичей своим концертом, а может даже приготовит новые песни. А что думаете вы по этому поводу?

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