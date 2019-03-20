ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сколько можно пить?

Агнесса ЛИ   
20 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Сколько можно пить?

Сколько можно пить? Такой вопрос не устает задавать жена своему пьющему мужу... а воз и ныне там. Пьет до тех пор, пока сердце не начнет останавливаться. Пока рука не перестанет держать стакан. Пока из дома не выгонят. Потом алкоголик молит о помощи.

Как поступает хорошая жена? Она вызывает мужу врача-нарколога и дает деньги на лечение. Выведение из запоя на дому в СПб — http://neva-clinic.ru/выведение-из-запоя-на-дому/ — это услуга, пользующаяся высоким спросом. Пьющие люди не считают себя алкоголиками, поэтому до последнего уклоняются от госпитализации. Они хотят получать помощь в домашних условиях и получают ее.

Врач приезжает в течение часа после звонка. Он оценивает состояние больного и подбирает состав для детокса. В этот состав в обязательном порядке входят нейролептические и седативные препараты. Без них подавить влечение к спиртным напиткам невозможно. Стоит отметить, что врач может настаивать на помещении пациента в наркологическую клинику. Это необходимо в тех случаях, когда больной пил долго и непрерывно. Резкая отмена употребления спиртных напитков в этом случае чревата серьезными осложнениями для здоровья.

Одним из таких осложнений является белая горячка, над которой принято шутить, которой посвящены анекдоты. С точки зрения медицины, это состояние не безобидное, а попросту опасное. В состоянии психоза человек перестает ориентироваться во времени и пространстве, он попадает во власть слуховых, зрительных и тактильных галлюцинаций. В таком состоянии он опасен для себя и для окружающих, поэтому он подлежит госпитализации в психиатрическую больницу.

После снятия острых симптомов абстиненции необходим курс поддерживающей медикаментозной терапии, направленной на снижение уровня тревоги, нормализацию сна, укрепление организма в целом. Прием седативных препаратов в этот период продолжается.

Процесс оказания помощи часто завершается долгосрочной защитой от употребления спиртных напитков: кодированием, имплантацией препарата «Эспераль», химзащитой. Защита снижает, а во многих случаях и полностью устраняет влечение к спиртным напиткам. Нарушение режима трезвости чревато летальным исходом. Об этом предупреждает врач-нарколог.

Остается добавить, что укрепить мотивацию на трезвый образ жизни помогает курс психотерапии. Психолог помогает сформировать адекватное отношение к заболеванию, посмотреть на мир трезвыми глазами.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 