Сколько можно пить? Такой вопрос не устает задавать жена своему пьющему мужу... а воз и ныне там. Пьет до тех пор, пока сердце не начнет останавливаться. Пока рука не перестанет держать стакан. Пока из дома не выгонят. Потом алкоголик молит о помощи.



Как поступает хорошая жена? Она вызывает мужу врача-нарколога и дает деньги на лечение. Выведение из запоя на дому в СПб — http://neva-clinic.ru/выведение-из-запоя-на-дому/ — это услуга, пользующаяся высоким спросом. Пьющие люди не считают себя алкоголиками, поэтому до последнего уклоняются от госпитализации. Они хотят получать помощь в домашних условиях и получают ее.

Врач приезжает в течение часа после звонка. Он оценивает состояние больного и подбирает состав для детокса. В этот состав в обязательном порядке входят нейролептические и седативные препараты. Без них подавить влечение к спиртным напиткам невозможно. Стоит отметить, что врач может настаивать на помещении пациента в наркологическую клинику. Это необходимо в тех случаях, когда больной пил долго и непрерывно. Резкая отмена употребления спиртных напитков в этом случае чревата серьезными осложнениями для здоровья.

Одним из таких осложнений является белая горячка, над которой принято шутить, которой посвящены анекдоты. С точки зрения медицины, это состояние не безобидное, а попросту опасное. В состоянии психоза человек перестает ориентироваться во времени и пространстве, он попадает во власть слуховых, зрительных и тактильных галлюцинаций. В таком состоянии он опасен для себя и для окружающих, поэтому он подлежит госпитализации в психиатрическую больницу.

После снятия острых симптомов абстиненции необходим курс поддерживающей медикаментозной терапии, направленной на снижение уровня тревоги, нормализацию сна, укрепление организма в целом. Прием седативных препаратов в этот период продолжается.

Процесс оказания помощи часто завершается долгосрочной защитой от употребления спиртных напитков: кодированием, имплантацией препарата «Эспераль», химзащитой. Защита снижает, а во многих случаях и полностью устраняет влечение к спиртным напиткам. Нарушение режима трезвости чревато летальным исходом. Об этом предупреждает врач-нарколог.

Остается добавить, что укрепить мотивацию на трезвый образ жизни помогает курс психотерапии. Психолог помогает сформировать адекватное отношение к заболеванию, посмотреть на мир трезвыми глазами.

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