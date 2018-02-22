На сколько повысят социальные пенсии с 1 апреля 2018 года

1 апреля 2018 года будут проиндексированы социальные пенсии, получателями которых являются более 3 млн человек. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал размер повышения.

Индексация социальных пенсий в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 2,9%, несмотря на то, что в ноябре Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год, в котором заложила средства на апрельскую индексацию социальных пенсий в размере 4,1%.

Социальная пенсия по старости в 2018 году, размер и последние изменения. Фото pixabay.com

Индексация социальных пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ, объясняется в пояснительной записке к законопроекту. Таковы требования Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8 315 рублей) и за 2016 год (8 081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%.

Индексация повысит уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн. пенсионеров, из которых около 3,1 млн. человек – получатели социальных пенсий. На сколько в рублях вырастут пенсии после повышения 1 апреля?

Размер социальной пенсии в 2018 году

По сравнению с 2017 годом средний размер социальных пенсий вырастет в 2018 году на 255 рублей и составит 9 062 рубля. Сайт для пенсионеров «Мои года» публикует средние размеры пенсионного обеспечения по видам пенсий и выплат после апрельской индексации.

Пенсии детей-инвалидов – 13 410 рубля (повышение – 378 рублей).

Пенсии инвалидов с детства I группы – 13 556 рублей (повышение – 382 рубля).

Пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву – 12 688 рублей (повышение 355 рублей).

Пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву –10 746 рублей (повышение – 303 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии – повышение на 399 и на 392 рублей соответственно (у каждого размер пенсий индивидуальный).

Кроме того, повысится дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ. Размер дополнительного материального обеспечения составит 17 185 рублей (повышение – 484 рубля).

Что касается социальных пенсий по старости, то у них есть одна малоизвестная особенность, о которой мы рассказывали в материале «Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет?».

В целом на индексацию пенсий и других социальных выплат направят 9,6 млрд. рублей до конца текущего года.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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