99,6% потерпевших. Почему россияне теряют доходы от пенсионных накоплений?

Около 5,8 млн россиян лишились своих пенсионных доходов. И виноваты в этом не пенсионные фонды или Медведев (редкий случай, когда Медведев, действительно, не виноват), а сами граждане.

Речь идёт об участниках накопительной пенсионной системы, которые перевели свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой в 2017 году. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, что произошло.

Свои пенсионные доходы легко потерять. Фото pixabay.com

Пенсионные накопления: как потерять доход

Согласно предварительным данным Пенсионного фонда России, по итогам прошлого года 5,8 млн россиян подали заявления о переводе своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой.

Нюанс в том, что если гражданин совершает подобный переход чаще одного раза в пять лет, то его пенсионные накопления переводятся без учёта всего или части инвестиционного дохода.

Допустим, ваши пенсионные накопления с 2013 года хранились и приумножались в негосударственном пенсионном фонде «Солнышко», но в 2017 году вы перевели их в НПФ «Ласточка». Это значит, что вы потеряли проценты, которые набежали на ваши накопления.

Пенсионный фонд России, да и сами негосударственные пенсионные фонды, постоянно говорят россиянам о неизбежных финансовых потерях, связанных с досрочным переходом из одного фонда в другой. И не важно – государственный это фонд (ПФР) или негосударственный (НПФ).

Если вы переводите свои пенсионные накопления досрочно, то ваши доходы сгорают. На практике, увы, так и происходит – россияне массово терпят убытки.

По данным ПФР из 5,8 млн россиян, написавших в 2017 году заявления о переходе из одного фонда в другой, только 23,7 тыс. (это не опечатка) выдержали пятилетний срок, остальные – досрочники. Они будут лишены инвестиционного дохода от своих пенсионных накоплений. Это 99,6% среди всех, кто менял пенсионные фонды в прошлом году.

Почему так произошло? Потому что из этих 99,6% большинство просто не знало, что потеряют денежный доход при досрочном переводе пенсионных накоплений. Тогда почему они это сделали?

Поддались на уговоры агентов НПФ: «Зачем тебе это «Солнышко»? Иди к нам в «Ласточку», там уже все наши!»

Скорее всего, агенты даже осторожно не поинтересовались, чтобы не спугнуть: когда в последний раз вы меняли пенсионный фонд?

«Подруга посоветовала» – пожалуй, самая распространённая причина смены одного НПФ на другой. Субъективная причина, но есть и объективные.

Одна из объективных причин – когда негосударственный пенсионный фонд, в котором лежат ваши пенсионные накопления, годами не приносит прибыли. В этом случае надо забирать свои деньги. Так как НПФ не принёс вам доходов, то вы их и не потеряете, если досрочно переведёте свои накопления в другой фонд.

Доходность НПФ

Какая доходность у НПФ? Фото pixabay.com

Насколько доходны негосударственные пенсионные фонды? Вопрос деликатный, хотя, например, Пенсионный фонд России особо не деликатничает. 14 февраля 2018 года на сайте ПФР появилась информация о том, что совокупная доходность по негосударственным пенсионным фондам за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых.

Совокупная доходность, это когда один НПФ, назовём его «Россия», принёс 14% прибыли, а другой НПФ, назовём его «Имени Чубайса», как и положено – принёс убытки, на этот раз всего на 7,6%. В итоге, по данным Пенсионного фонда России, средняя прибыль по НПФ составила 3,2% годовых.

При этом чиновники ПФР прикрыли рукавом сведения о том, что 14% прибыли получили 50 млн человек, а 7,6% убытков потерпели 5 тысяч человек.

А сколько сам Пенсионный фонд России приносит прибыли? Пенсионными накоплениями миллионов «молчунов» (тех, кто не перевёл из ПФР накопительную часть своей пенсии в НПФ) от имени государства управляет «Внешэкономбанк».

Доходность «Внешэкономбанка» от управления пенсионными накоплениями граждан в 2017 году составила 8,6%. Об этом сообщается в той же самой информации на сайте Пенсионного фонда России от 14 февраля 2018 года, в которой говорится о средней доходности НПФ в 3,2% годовых.

8,6% прибыли для «молчунов» из ПФР – это много или мало?

Центральный банк ежеквартально публикует отчёты о ключевых показателях работы НПФ. Возьмём итоги за 9 месяцев 2017 года (за весь год данных пока нет) – доходность в первой десятке лучших по прибыли НПФ колеблется от 10,34% до 14,1%.

Смотрим вторую десятку лучших НПФ по прибыли. Здесь доходность колеблется от 9,55% до 10,32%. Вместе с первой десяткой НПФ они собрали львиную долю пенсионных накоплений россиян.

Если сравнивать деятельность «Внешэкономбанка» с деятельностью негосударственных пенсионных фондов, то «Внешэкономбанк» с 8,6% для «молчунов» из ПФР занимает только 26-е место в стране по эффективности управления пенсионными накоплениями.

Такие вот данные открываются, если с них убрать рукав чиновников Пенсионного фонда России. И если вы досрочно забираете свои пенсионные накопления из НПФ, который, допустим, в течение четырёх лет приносил вам ежегодно не менее 10% прибыли, и переводите их в другой НПФ по совету агента этого НПФ, то вы много теряете.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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