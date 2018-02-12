Повышение пенсионного возраста в России. Готовность №1

Ставшая сегодня беспрерывной канонада обоснований повышения пенсионного возраста в России напоминает артподготовку перед наступлением. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал подробности.

Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре 2017 года в очередной раз напомнил россиянам о перспективах повышения пенсионного возраста, после чего эстафету подхватили члены правительства, эксперты, общественники.

В начале февраля 2018 года заявленные президентом планы на будущее получили научное обоснование со стороны Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Предложения этой академии активно используют в своей работе администрация президента и правительство.

Как сообщает РБК , специалисты РАНХиГС просчитали четыре сценария повышения пенсионного возраста:

63 года для мужчин, 60 для женщин с продолжительностью периода повышения в 8 и 12 лет соответственно; 63 для мужчин, 63 для женщин, период повышения 8 и 18 лет; 65 для мужчин, 63 для женщин, период повышения 10 и 16 лет; 63 для мужчин, 63 для женщин, период повышения 3 и 8 лет.

Наиболее вероятный сценарий – повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В итоге для мужчин пенсионный возраст повысится на три года (с 60 до 63), а для женщин на пять лет (с 55 до 60).

Пенсионный возраст в России с 2018 года, последние новости. Фото pixabay.com

Пенсионный возраст в России

Перед началом наступления позиции противника обрабатываются артиллерийским огнём. В нашем случае этот огонь – информационный. Противник всё тот же – российский народ. А вот цель относительно новая – не платить пенсии как можно дольше, то есть, повысить пенсионный возраст.

Цель, действительно, новая. До 2015 года Владимир Путин если и говорил о пенсионном возрасте в России, то обязательно уточнял, что «повышать его мы не будем». Но, начиная с 2015 года, глава государства сменил риторику с однозначного «нет» на «почему бы и нет», рассуждая о перспективах повышения пенсионного возраста.

В поддержку высказываний президента чиновники устроили между собой в Госдуме и в правительстве вялотекущую дискуссию на эту тему. Скорее всего, они до сих пор так бы и мялись в нерешительности у порога массового публичного пространства, если бы их не подогнал Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Впервые в истории этой самой масштабной в стране встрече с журналистами Владимир Путин заговорил о возможности повышения пенсионного возраста в России.

Начал за здравие:

«Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пенсионного возраста».

Закончил, как положено:

«Когда это нужно сделать? У меня пока нет на это ответа. Когда-то это придётся сделать, во всех странах это сделано, во всех, кто нас окружает. Но когда это нужно будет сделать, пока я не хотел бы говорить об этом публично».

Неожиданные откровения главы государства сопровождались обязательными словами-примочками к ушибленному месту: «решение не принято», «время ещё не настало» и т.д. и т.п.

Под прицелом президента

С тех пор Владимир Путин регулярно будоражит публичное пространство разговорами о повышении пенсионного возраста, будоражит как надо – и про здравие поговорит и про упокой. На взгляд редакции сайта «Мои года», самые убедительные доводы за упокой чиновники подобрали президенту к большой ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Перечисляя доводы сторонников повышения пенсионного возраста, президент сообщил, что пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин был установлен вообще-то в 30-е годы прошлого века. Сейчас и продолжительность жизни другая... Ещё один довод из этой серии: «У нас женщины в 55 лет рожают даже».

Не обошлось, конечно, и без слов-антидепрессантов, кому-то они тоже нужны – президент должен думать обо всех.

За каждым таким выступлением президента обязательно следует информационный залп обоснований его слов. Первым, почему-то, всегда стреляет Кудрин. В этом году он чуть замешкался. Может, растерялся: всё-таки кампания по выборам президента в разгаре, но на всякий случай поддержал Владимира Путина – повышение пенсионного возраста неизбежно, ещё раз заявил бывший вице-премьер и министр финансов с 2000 по 2011 годы.

Вообще, Владимир Путин имеет все основания сказать об Алексее Кудрине то же самое, что в своё время Ельцин сказал о Чубайсе: «Он много сделал для страны». Но эти «многие дела» не про нас.

Чубайс породил, пожравших сначала всё советское, а потом приступивших к пожиранию друг друга, олигархов. Кудрин же объединил их в единую новую государственную систему управления Россией. Объединил на основе общего финансового интереса, всё-таки 11 лет управлял финансами страны.

Управлял так, что бюджетные решения принятые Кудриным тогда, позволили государственной системе скопить сегодня столько денег, что можно в океане седьмой материк из банкнот насыпать (сказки про «денег нет» – для бабушек из Крыма).

Так в чём дело? Если государство такое богатое, а Россия, действительно, – самое богатое государство мира, почему на пенсии-то денег нет? Ведь пенсионный возраст повышают, чтобы сократить расходы казны на выплату пенсий.

Повышение пенсионного возраста приведёт к повышению безработицы

Повышение пенсионного возраста в 2018 году, последние новости. Фото pixabay.com

Владимир Путин в своих доводах о повышении пенсионного возраста в России, говорит о том, что работающих россиян с каждым годом становится всё меньше, а пенсионеров – всё больше. В связи с этим доходы Пенсионного фонда падают, а расходы – растут. Значит, надо повышать пенсионный возраст, тогда доходы фонда будут расти, а расходы – падать.

Простые расчёты, но их цель – повысить доходы системы. А как же люди? Может для начала сэкономить на системе?

Есть такая государственная компания Роснефть. Средняя заработная плата её управляющего – Сечина – более чем в 1700 раз превышает среднюю зарплату работников Роснефти. Но он ещё беднячёк по сравнению с другим госуправленцем – Чубайсом.

Самые большие частные корпорации мира не платят своим директорам столько, сколько государство выписывает зарплату Чубайсу за «управление» госкомпанией Роснано. Сколько таких управленцев по стране за бюджетный счёт богатеют не по часам, а по минутам?

А управляют эти чубайсы как? Вот пригласили они в декабре 2017 года Владимира Путина на завод ГАЗ. Работники завода предложили президенту выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Президент согласился.

Буквально через месяц после его визита завод остановил производство , при этом в 2017 году этот же самый завод дважды останавливался и отправлял своих работников в отпуск с красивым названием «корпоративный», в народе это называется вынужденный отпуск.

У системы настолько плохи дела, что не нашлось ни одного стабильно работающего предприятия, куда можно было бы позвать главу государства на судьбоносную для него встречу?

Хорошо хоть перестали приглашать на запуски ракет. Незадолго до визита Владимира Путина на завод ГАЗ на космодроме Восточный запустили ракету с 19 спутниками на борту. Всё упало в Атлантический океан.

Повышение пенсионного возраста в России такой системе не поможет, только ещё больше сделает богатых – богаче, а бедных – беднее.

Собственно, специалисты РАНХиГС в своих сценариях повышения пенсионного возраста предупреждают и о таком риске: «В результате повышения пенсионного возраста уровень бедности может возрасти».

Сегодня молодые люди (судя по телекадрам с Путиным на заводе ГАЗ) стабильную работу не могут найти – завод, на котором самовыдвигался президент, тому пример. Это значит, что подавляющее большинство тех, кто мог бы стать пенсионером, но не станет из-за повышения пенсионного возраста, пополнят армию безработных.

Когда смолкнет текущая, самая мощная за последние годы, канонада обоснований в СМИ повышения пенсионного возраста, чубайсо-кудринская система управления страной перейдёт в наступление. На очередной пресс-конференции по итогам 2018 года Владимир Путин со свойственной ему сочувственно-понимающей манере общения опытного аппаратчика – словно шапку мнёт – доложит народу о «государственной» необходимости этого наступления.

СПРАВКА MOI-GODA.RU

Пенсионный возраст, который действует сегодня в России, был введён в СССР в 1932 году – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для рабочих и служащих с тяжёлыми условиями труда пенсионный возраст составлял 50 лет для женщин (при стаже не менее 20 лет) и 55 лет для мужчин (при стаже не менее 25 лет). Для тех, кто был занят на подземных работах и трудился в горячих цехах, право на получение пенсии возникало в 45 лет – женщины (при стаже не менее 15 лет) и в 50 лет – мужчины (при стаже не менее 20 лет).

Первой страной, которая установила пенсионный возраст, дающий право на получение государственной пенсии, стала Германия. Случилось это в 1880-е годы по инициативе канцлера Отто фон Бисмарка и касалось лиц, работающих по найму. Однако порог пенсионного возраста был чрезвычайно высоким – 70 лет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60 – 65 лет. Пенсионный возраст от 66 до 68 лет для мужчин установлен в Италии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Израиле, Норвегии, Финляндии, Швеции.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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