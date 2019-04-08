Модельер Александр Васильев похвалил гардероб Ирины Безруковой

Мнение 60-летнего кутюрье Александра Васильева является авторитетным, и многие прислушиваются к его замечаниям. Но есть и те, кто сильно обижается. Под критику ведущего передачи “Модный приговор”, то и дело попадают многие знаменитости.

Недавно он высказал своё мнение о нарядах Аллы Пугачевой , чем очень обидел певицу . Он назвал Примадонну “законодательницей дурного вкуса” и заявил, что она носила безобразные балахоны и прически.Теперь же телеведущий принялся за 53-летнюю, но ей повезло больше. Эксперт моды считает, что актриса прекрасно выглядит для своего возраста, также Васильеву пришёлся по душе весь её гардероб.Экс-супруга актера Сергея Безрукова не обижается на подобные замечания. Тем более, что Александр Александрович ставит целью подобной критики не обидеть, а помочь увидеть свои недостатки, изменить стиль и посмотреть на себя с другой стороны. Ирину же и вовсе не за что ругать, так как модельер считает её примером для окружающих. Актриса внимательно относится к своей внешности и с умом приобретает одежду, кроме того макияж, маникюр и укладка у нее также всегда на высшем уровне.Например, год назад Ирина Безрукова прошла по красной дорожке ММКФ в свободном дымчатом платье. Оно не понравилось критикам, и многие осудили женщину за якобы "безвкусицу". А вот Александр Васильев оценил её выбор и подчеркнул, что благодаря внутреннему ощущению стиля, актриса всегда правильно преподносит одежду из своего гардероба. Стройная фигура позволяет ей носить абсолютно всё. По мнению Васильева, особенно ей к лицу брючные костюмы. Такая похвала мэтра моды, конечно же, понравилась Безруковой. А что вы думаете о ее стиле?

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