Мир прибавил в годах: к чему приведёт стремительное старение населения Земли?

Современная реальность ставит перед мировой экономикой новые вопросы. Население планеты стареет всё быстрее, а к 2035 году количество людей, возраст которых перевалил за 65 лет, превысит целый миллиард! Пожилые люди с каждым днём всё больше богатеют, а бизнес постоянно пытается придумать, как бы помочь им потратить свой капитал. В Интернете рождаются новые социальные сети, на полках магазинов появляются специальные гаджеты для пожилых, а роботы порой становятся отличными спутниками жизни, призванными скрасить одиночество. Конечно, стремительное старение населения создаёт свои проблемы: государствам надо выплачивать всё больше пенсий, а бизнес теряет рабочие руки. Но раз уж наш мир всё больше становится «пожилым», значит, и голоса пожилых во всём мире должны стать более значимыми. Россия здесь не исключение – путь планета по достоинству оценит столь влиятельную часть человечества!

Массовое старение населения по всему миру прогнозирует ООН. Уже сейчас на Земле проживают около 7,7 млрд человек, и это число будет только расти. К 2035 году ожидается, что 13% всех людей перейдут порог в 65 лет. Это аж 1,1 миллиарда человек! Для всей планеты такое значение можно назвать рекордным, ведь раньше соотношение пожилых и молодых особо не менялось. А сейчас всё переворачивается с ног на голову.

Если в каком-нибудь 2010 году на 100 человек в возрасте от 25 до 64 лет было всего 16 человек за 65 лет, то в 2035 году таких пожилых станет 26. В Японии цифры совсем сумасшедшие, ведь там к 2035 году на 100 человек трудоспособного возраста можно будет насчитать 69 пожилых! В Германии и США соотношение чуть поменьше, но всё равно впечатляющее. От 44 до 66 пожилых на сотню трудоспособных граждан.

При этом нельзя отрицать, что старение населения мира окажет своё влияние на экономику планеты. В России, к примеру, количество «непенсионеров» в ближайшие годы может снизиться на 2,7 миллиона, а вот пожилых людей станет на 5 миллионов больше. Для государства это означает большие траты и меньшие доходы. Решают современные страны этот вопрос подъёмом пенсионного возраста, чтобы увеличить число работающего населения.

Эта проблема наиболее ярко выражается в той же Японии. Так, из-за роста числа пожилых граждан, ВВП страны с 2000 до 2013 год стало расти слабее примерно на 0,6% в год. Похожая проблема наблюдается в Германии и США.

Это объясняет, почему Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС повышать пенсионный возраст до 65 лет. Но в той же Германии, например, к 2043 году постепенное повышение пенсионного возраста может привести к тому, что получать свою пенсию люди смогут лишь с 70 лет.

Ждать зарубежным «предпенсионерам» придётся очень долго, но для многих и это не будет особой проблемой. Всё-таки даже на пенсии многие люди продолжают работать, и их с каждым днём становится только больше.

Эксперты отмечают, что у людей с высшим образованием гораздо больше шансов на хороший заработок и стабильную старость. Объясняется это просто: с возрастом физические силы покидают человека быстрее, чем умственные. В итоге, если верить специалисту Гэри Бертлессу из Брукингского института, в США лишь 32% пенсионеров-мужчин со средним образованием решили остаться на работе. Зато среди пожилых с высшим образованием таких тружеников гораздо больше – целых 65%. У женщин это соотношение отличается не слишком сильно: 25% продолжают работать на пенсии со средним образованием, а с высшим работают уже 50%.

Похожая ситуация наблюдается в странах Европы, причём у самых образованных пожилых не только больше шансов остаться на работе – они и денег больше за свои труды получают, а потом тратят их на улучшение условий жизни. В итоге такие люди могут обеспечить себя хорошими медицинскими услугами и поправить здоровье, а значит трудиться ещё дольше.

Проблему с нехваткой рук из-за выхода немалой части населения на пенсию бизнес решает по-разному. К примеру, одним из самых популярных вариантов является повсеместная автоматизация производства. Мы тоже от этого дела не избавлены, только вот роботы в итоге заменяют не только пенсионеров, но и в целом низкоквалифицированных работников. В итоге автоматизация на фоне старения населения может привести к тому, что трудовой мир начнёт стремительно лишаться мест низкой квалификации. Даже для самой «простой» работы потребуется немало знаний.

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Массовые сокращения пожилых из-за автоматизации прогнозируют во Вьетнаме, Китае и Таиланде. В целом в азиатских странах у пожилых немало риска пойти под сокращение из-за роботов. Но в Европе наблюдается совершенно иная ситуация.

Там пожилые дают жёсткий отпор молодым, которые не особо заботятся о своём образовании. В итоге в центре самого высокого уровня безработицы оказываются как раз такие молодые люди. Автоматизация нападает и на США, где к 2030 году, если верить подсчётам экспертов, работы лишатся 20-25% сотрудников.

А теперь опять вернёмся к примеру Японии, где число пожилых людей ставит все мыслимые и немыслимые рекорды. Судя по соцопросам, около 66% японцев хотят работать даже после 65 лет. Так что страна и бизнес не стали бросать столь влиятельную прослойку своего общества, а решили придумать, как бы обеспечить пожилых достойным заработком.

Хорошим примером здесь может стать магазин Kagome и оператор универмага Takashimaya, которые дают своим работникам в возрасте от 60 до 62 лет возможность самим выбирать график: полный или неполный рабочий день. Конечно, деньги своим работникам компании выплачивают в соответствии с их производительностью, но всё-таки люди получают довольно неплохую работу. К тому же в Японии развита система наставничества. Пожилые сотрудники некоторых компаний делятся своим огромным опытом с молодыми специалистами. Отличная идея, которая приносит пользу сразу для бизнеса, трудящейся молодежи и самих пожилых людей.

Любопытно, что самый значительный дефицит рабочих мест в Японии отмечается среди соцработников. Особо удивляться здесь нечему, ведь о пожилых кто-то должен заботиться, но кому же поручить это задание, если в стране так много людей пенсионного возраста? Думаю, вы уже догадались, как японцы решили эту проблему.

По данным соцопроса, около 11% пожилых не против заботиться о своих сверстниках. К тому же их привлекает сама работа, которая не требует особых знаний, умений, да и физической силы: постирать и прибраться могут все. Предположительно к 2025 году в Японии примерно 700 тысяч граждан старше 65 лет найдут себе подходящую социальную работу. И этот отличный подход вполне может стать примером для других стран, которые уже не могут не заметить расширение влияния пожилой прослойки населения.

При этом доходы пожилых с каждым годом лишь растут. Компания PGIM оценивала покупательную способность людей старше 60 лет 2010 году в 8 триллионов долларов. К 2020 году этот показатель должен подняться до 15 триллионов долларов!

Огромный рост обусловлен не только общим старением населения, но и карьерным ростом многих пожилых. В Германии, к примеру, работники старшего возраста нередко продвигаются по службе быстрее своих молодых коллег. Но такая ситуация наблюдается лишь в странах Европы, где число образованных граждан намного выше чем, например, в Китае. Поднебесная такими результатами похвастаться не может, ведь почти половина работающих китайцев в возрасте от 50 до 64 лет даже начальную школу не закончили. Из-за этого их производительность со временем только падает, так что о карьерном росте говорить нечего.

Подобная ситуация наблюдается во всех странах с развивающейся экономикой. А вот в государствах с развитой экономикой, вспоминаем ту же Европу и США, образованных пожилых людей довольно много, что даёт им возможность накопить значительный капитал к глубокой старости.

Дело здесь ещё и в том, что тратиться пожилым людям особо не на что. Однако бизнес уже начинает суетиться и быстро занимать нишу товаров для пожилых людей. В первую очередь, можно говорить о стремительном развитии медицины. Чем больше пожилых, тем больше им потребуется различных медицинских новшеств, которые будут стремительно развиваться силами государств и частных предпринимателей.

Общепит пойдёт по тому же пути, ведь для пожилых людей огромное значение имеет здоровое питание, да и доставка еды на дом активно набирает популярность. В Японии фирма 7-Eleven Japan предлагает специальные услуги по доставке еды для пожилых, как и компания Watami. Многие пожилые любят путешествовать, так что индустрия туризма также стремительно развивается вслед за своими клиентами.

Интересно взглянуть на то, как современные технологии начинают активно подыгрывать пенсионерам. Многие пожилые хотят до самой старости нормально двигаться и обходиться без сиделок, в чём им помогают экзоскелеты японской компании Cyberdyne. Знакомая всем Toyota трудится над созданием роботов, которые помогут с уборкой по дому, а не менее известные ребята из Panasonic делают кровать-инвалидное кресло.

Другие устройства и гаджеты помогут пожилым людям справиться с одиночеством и проблемами, с которыми порой приходит старость. Специальная программа от Kepler Vision Technologies в будущем сможет использовать различные камеры, чтобы определить, насколько часто пьёт пожилой человек, как много ходит в туалет, и даже его настроение вычислить получится!

Некоторые компании сейчас занимаются разработкой роботов-компаньонов. Один из таких технологических друзей выглядит как тюлень, который вполне уверенно притворяется настоящим животным, а другой похож на собаку. Некоторые роботы могут даже напоминать пожилому человеку о приёме лекарств.

И можно быть уверенным, что различных товаров для пожилых людей будет становиться только больше, пока существует тенденция на мировое старение населения. К слову, в самом «старении мира» не стоит искать только лишь плохие факторы, ведь оно во многом обусловлено стремительным развитием медицины. Болезни, от которых раньше умирали и в 20, и в 40 лет, теперь лечатся самыми простыми антибиотиками, и с каждым днём учёные находят всё больше новых лекарств, избавляя этот мир от очередного заболевания. Можно сказать, что умереть сегодня не так уж и просто, если сравнивать с миром 100-летней давности. И со временем пожилых наверняка будет становиться только больше, ведь даже сама старость уже понемногу сдаёт позиции пронырливым учёным.

Но не стоит отдавать все лавры в руки научных специалистов – о своём здоровье и мы сами можем позаботиться! Если верить словам доктора медицинских наук Шоты Гогохия, настоящего долгожителя отличают три важных принципа: «Рекомендуется во-первых, соблюдать умеренность в пище, во-вторых, давать организму физическую нагрузку, а также избавиться от вредных привычек».

Совет очень простой, но, будем честны, далеко не всего его соблюдают. Разных советов по поводу продления жизни может быть немало, но с опасной болезнью под рукой о долголетии мечтать не приходится. По этой причине крайне важно следить за любыми возможными симптомами заболеваний и вовремя обращаться к специалистам. Помочь в определении таких симптомов могут те же учёные. Так, недавно лондонские эксперты рассказали о самых ранних симптомах рака, которые можно запросто не заметить.

Скоро все эти советы понадобятся очень многим людям, которые будут жить в «мире пожилых». К сожалению, несмотря на развитие медицины, на лояльность бизнеса и некоторые хорошие идеи государства, далеко не все примут стареющий мир. По информации американской организации Urban Institute, работников старше 50 лет слишком часто увольняют просто из-за возраста. В итоге таким людям приходится браться за низкоквалифицированную работу, за которую они будут получать гораздо меньше денег.

Эта проблема актуальна не только для нашей страны, но и для многих других государств мира. Даже в знаменитой компании IBM, которая подарила нам чуть ли не всю компьютерную индустрию, последние пять лет активно увольняют пожилых работников. В 2018 году против компании даже подали иск, в котором утверждалось, что старших сотрудников увольняют лишь ради сохранения молодых кадров.

Не все готовы смириться с тем, что влияние пожилых людей в мире безостановочно растёт, но это уже вполне доказанный факт. Логика здесь крайне простая: чем больше в мире пожилых людей, тем больше мир поворачивается в их сторону – иначе просто никак не получится. Бизнес и государства обязаны будут адаптироваться под «стареющий мир», чтобы сохранить былые позиции и не упасть в грязь лицом. Значит, и голос пожилого человека должен стать гораздо более значимым в ближайшее десятилетие. Так что не стесняйтесь говорить о себе и показывать, что вы не «просто доживаете свой век» – вы становитесь первопроходцами в новый мир, который будет существовать по собственным правилам.

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