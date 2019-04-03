Прогноз ООН на середину века: 10 миллиардов людей, мало детей и много стариков

Доклад о численности населения Замели опубликован в рамках заседания Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Согласно отчету генсека ООН, в настоящее время в мире проживают около 7,7 млрд человек, и эта цифра будет неуклонно расти.

Эксперты прогнозируют, что к 2050 году численности населения Земли достигнет 9,7 млрд, при этом тепы роста снизятся к концу века — 2100 году ожидается около 11 млрд.

В ООН предупреждают, что перенаселение грозит всем экосистемам планеты и будет оказывать огромное давление на природные ресурсы.

При этом рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

Напомним, что начало 2019 года оказалось невеселым для демографии в России, где смертность опять серьезно превысила рождаемость. Также напомним, что недавно тревогу за судьбу русского населения страны выразила Православная церковь. А власти оправдывают недостатком рабочих рук такие неоднозначные процессы как привлечение мигрантов и повышение пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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