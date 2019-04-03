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Прогноз ООН на середину века: 10 миллиардов людей, мало детей и много стариков
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2019 г.
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Доклад о численности населения Замели опубликован в рамках заседания Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Прогноз ООН на середину века: 10 миллиардов людей, мало детей и много стариков

Согласно отчету генсека ООН, в настоящее время в мире проживают около 7,7 млрд человек, и эта цифра будет неуклонно расти.

Эксперты прогнозируют, что к 2050 году численности населения Земли достигнет 9,7 млрд, при этом тепы роста снизятся к концу века — 2100 году ожидается около 11 млрд.

В ООН предупреждают, что перенаселение грозит всем экосистемам планеты и будет оказывать огромное давление на природные ресурсы.

При этом рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

По инф. rosbalt.ru

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