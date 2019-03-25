Рак мозга: собраны некоторые возможные симптомы

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного внимания. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, опубликованной в издании Plos One.
Как уточняется в исследовании, большинство больных изначально считали, что проблемы с памятью и потеря равновесия — это следствие старения, а не причина для серьезных опасений. Другие подумали, что «неуклюжесть» — не повод идти к врачу, ведь в клинике их могут «не понять». Кроме того, как пишут специалисты, больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы как повод для экстренного обращения к медикам.
Одна из 50-летних пациенток рассказала, что стала все чаще ложиться спать днем, но посчитала, что это связано с возрастом. По словам другой больной раком мозга, при разговоре у нее было ощущение «будто заплетается язык», однако вскоре это проходило.
«Мне казалось, все из-за моей работы, ведь учителям свойственна усталость. Много коллег с работы порой говорят: „Боже, как я устал“, поэтому я решила, что это испытывают все», — заявила пациентка из возрастной группы 31-40 лет.
Еще одна сорокалетняя участница исследования рассказала, что думала, будто «обращаться к врачу, когда у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это странно». По ее словам, она не расценила такой симптом как тревожный и не решилась сразу идти на прием к медикам.
В целом большинство опрошенных пациентов решились обратиться за помощью уже после подозрения на инсульт и деменцию.
Как отмечается в статье, другой причиной для вызова врача стало ухудшение зрения. А кого-то, сообщают исследователи, к специалистам направили близкие.
По информации ученых, рак мозга развивается из-за быстрого неконтролируемого деления клеток. Это заболевание зачастую ведет к скорой смерти пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.
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