ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Лолита называет мужа “мой оленёнок”
Анастасия ШИЛОВА   
10 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Дмитрий Иванов — пятый муж известной певицы Лолиты. На днях 55-летняя артистка рассказала об их отношениях, посетив передачу “Эксклюзив”.

Лолита называет мужа “мой оленёнок”

По её словам, мужа она никогда не ревнует, потому что он просто не даёт ей таких поводов. Дмитрий на 13 лет моложе супруги, и разница в возрасте не помешала им пожениться в 2010 году. Теперь Лолита отшучивается, что зря столько раз выходила замуж. Ей нужно было подождать до 50-ти лет, а своего теперешнего мужа забирать с цветами из роддома, сразу готовя к семейной жизни с ней. Артистка считает, что им обоим необходимо было нагуляться и “наломать много дров”, чтобы понять действительную ценность семьи.

Конечно, как и во всех семьях, временами пара ссорится, и Лолита уходит жаловаться подружкам. Со временем она поняла, что не разговаривает с мужем, а кричит на него, а тот нередко грубит в ответ. Поняв это, она стала мягче относиться к Дмитрию, ведь он тоже терпит её взрывной характер, хотя мог уже давно просто уйти. Всё это учит женщину контролировать свои эмоции и ставить себя на место любимого человека, понимая его потребности.

Певица считает мужа очень добрым человеком, "особенно когда он хорошо поест". Поэтому Лолита ласково называет супруга “мой оленёнок”.

Дмитрий - профессиональный теннисист, и тоже всегда находится под пристальным вниманием прессы и поклонников. Несмотря на это, на протяжении 9 лет брака у них ни разу не возникло поводов для ревности. Кроме того, супруги обменялись паролями от телефонов и могут свободно читать смс друг друга. Лолита считает, что ревность — это главный показатель изжитых чувств и тогда вместе оставаться уже не имеет смысла.

Надеемся, что певица наконец-то обрела своё счастье. Ведь для женщины важно быть популярной, знаменитой, известной... но ещё важнее быть просто нужной и любимой. Согласны?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 