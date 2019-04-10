Лолита называет мужа “мой оленёнок”

|
Дмитрий Иванов — пятый муж известной певицы Лолиты. На днях 55-летняя артистка рассказала об их отношениях, посетив передачу “Эксклюзив”.
По её словам, мужа она никогда не ревнует, потому что он просто не даёт ей таких поводов. Дмитрий на 13 лет моложе супруги, и разница в возрасте не помешала им пожениться в 2010 году. Теперь Лолита отшучивается, что зря столько раз выходила замуж. Ей нужно было подождать до 50-ти лет, а своего теперешнего мужа забирать с цветами из роддома, сразу готовя к семейной жизни с ней. Артистка считает, что им обоим необходимо было нагуляться и “наломать много дров”, чтобы понять действительную ценность семьи.
Конечно, как и во всех семьях, временами пара ссорится, и Лолита уходит жаловаться подружкам. Со временем она поняла, что не разговаривает с мужем, а кричит на него, а тот нередко грубит в ответ. Поняв это, она стала мягче относиться к Дмитрию, ведь он тоже терпит её взрывной характер, хотя мог уже давно просто уйти. Всё это учит женщину контролировать свои эмоции и ставить себя на место любимого человека, понимая его потребности.
Певица считает мужа очень добрым человеком, "особенно когда он хорошо поест". Поэтому Лолита ласково называет супруга “мой оленёнок”.
Дмитрий - профессиональный теннисист, и тоже всегда находится под пристальным вниманием прессы и поклонников. Несмотря на это, на протяжении 9 лет брака у них ни разу не возникло поводов для ревности. Кроме того, супруги обменялись паролями от телефонов и могут свободно читать смс друг друга. Лолита считает, что ревность — это главный показатель изжитых чувств и тогда вместе оставаться уже не имеет смысла.
Надеемся, что певица наконец-то обрела своё счастье. Ведь для женщины важно быть популярной, знаменитой, известной... но ещё важнее быть просто нужной и любимой. Согласны?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...