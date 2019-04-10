Лолита называет мужа “мой оленёнок”

Дмитрий Иванов — пятый муж известной певицы Лолиты. На днях 55-летняя артистка рассказала об их отношениях, посетив передачу “Эксклюзив”.





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По её словам, мужа она никогда не ревнует, потому что он просто не даёт ей таких поводов. Дмитрий на 13 лет моложе супруги, и разница в возрасте не помешала им пожениться в 2010 году. Теперь Лолита отшучивается, что зря столько раз выходила замуж. Ей нужно было подождать до 50-ти лет, а своего теперешнего мужа забирать с цветами из роддома, сразу готовя к семейной жизни с ней. Артистка считает, что им обоим необходимо было нагуляться и “наломать много дров”, чтобы понять действительную ценность семьи.



Конечно, как и во всех семьях, временами пара ссорится, и Лолита уходит жаловаться подружкам. Со временем она поняла, что не разговаривает с мужем, а кричит на него, а тот нередко грубит в ответ. Поняв это, она стала мягче относиться к Дмитрию, ведь он тоже терпит её взрывной характер, хотя мог уже давно просто уйти. Всё это учит женщину контролировать свои эмоции и ставить себя на место любимого человека, понимая его потребности.



Певица считает мужа очень добрым человеком, "особенно когда он хорошо поест". Поэтому Лолита ласково называет супруга “мой оленёнок”.



Дмитрий - профессиональный теннисист, и тоже всегда находится под пристальным вниманием прессы и поклонников. Несмотря на это, на протяжении 9 лет брака у них ни разу не возникло поводов для ревности. Кроме того, супруги обменялись паролями от телефонов и могут свободно читать смс друг друга. Лолита считает, что ревность — это главный показатель изжитых чувств и тогда вместе оставаться уже не имеет смысла.



Надеемся, что певица наконец-то обрела своё счастье. Ведь для женщины важно быть популярной, знаменитой, известной... но ещё важнее быть просто нужной и любимой. Согласны?

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