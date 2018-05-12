Ревность и страсть: когда любовь приводит к реальным трагедиям

79-летнего пенсионера из Калининграда ревность на днях довела до белого каленья – избитая им супруга, к счастью, отделалась легкими травмами... Такие истории постоянно встречаются в лентах информационных агентств, свидетельствуя: "все возрасты покорны" не только любви, но и ее спутнице — ревности.

Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Всего лишь одно короткое мгновение отделяет прекрасное чувство глубокой привязанности от переполняющей ярости и полного недоверия. И ничто так хорошо не иллюстрирует этот эмоциональный переход, как ревность. Когда закипают страсти, и нервы накаляются до предела из-за жгучей обиды за самое подлое предательство – измену. Многие могут нарушить священный обет любви, и многие могут поддаться неконтролируемой злости из-за мысли о том, что твоя вторая половинка пошла на это моральное преступление. Но порой злость переходит все разумные границы и становится причиной преступления настоящего.

Одна из таких историй произошла под Калининградом в самом центре города. Хозяина квартиры на улице Центральной, 79-летнего пенсионера, ревность довела до белого каленья – он схватил стеклянную банку с законсервированными помидорами и принялся избивать этим импровизированным оружием свою супругу. К счастью, женщина отделалась лёгкими травмами головы. А вот ревнивца ждёт незавидная судьба: ему грозит срок до двух лет лишения свободы. Может быть, пенсионеру стоило обуздать свой пыл и попытаться решить дело миром?

В Белгороде страсти кипят ещё сильнее. Там пожилой мужчина 66 лет насмерть забил свою жену молотком. А причиной тому стал разлад в отношениях: 63-летняя пенсионерка решила развестись со своим мужем, ушла из дома, но через несколько дней вернулась за вещами. Разгневанный супруг ждал её в квартире, где несколько раз ударил бедную женщину молотком по голове, а потом нанёс ей ножевые ранения. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой. Злоумышленнику теперь придётся отвечать за свой поступок по всей строгости закона.

А в Усть-Лабинском районе произошла другая история: там пожилой мужчина стал жертвой неожиданного приступа ревности. Всё началось с обычных посиделок с бутылкой крепкого алкоголя. Мужчина 33 лет вместе со своей гражданской женой пришли в гости к знакомому пенсионеру. Пьянка и веселье продлились ровно до того момента, как мужчина вышел покурить, оставив свою супругу наедине со стариком. По возвращению он яростно набросился на пенсионера, жестоко избил его и оставил умирать. Подозреваемый объяснил свой поступок внезапным приступом ревности. Потерпевшего, к сожалению, уже без признаков жизни нашли соседи неподалёку от дома. Вот так секундное проявление слабости может привести к ужасной трагедии. Порой лучше помнить об этом, чем беспрепятственно пропускать в себя обжигающее чувство недоверия и зависти под названием ревность.

Кстати, полезные для личной жизни ссылки на портале для пожилых Moi-goda.ru:

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