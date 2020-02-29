Кто виноват и что делать…

Никакие куски истории нельзя исключать из памяти народной, надо учиться на ошибках и использовать их во благо. А для этого следует, на мой взгляд, различать и разделять последствия порочных и преступных деяний руководящей политической системы страны и ее лидеров от трудовой деятельности, воинского мужества и массового героизма подавляющего большинства народа, умевшего побеждать внешних врагов в критические моменты истории и создавшего мощную экономическую базу для дальнейшего развития страны.

Кто виноват…

Командная экономика и распределительная система материальных и культурных благ породили «новобарщину» – полную зависимость народа от власти, от бюрократии.

Эта бюрократия при любых реформах и социальных преобразованиях приспосабливается к изменяющейся политической и экономической обстановке, а потому непотопляема, что и произошло в постсоветской России в результате рыночных реформ. Коррумпированное чиновничество в период дикого российского капитализма превратилось в самодовлеющую касту и идет на любые союзы – то с олигархами, то, зачастую, с откровенно криминальными кругами – ради своей выгоды и благополучия.

Советское чиновничество, однако, было намного скромнее современной бюрократии, хотя тоже – ой как! – не любило свой народ и считало его быдлом, прикрываясь лживыми лозунгами… Но тогда не было широкомасшабного чиновничьего беззакония и разгула по причине партийной большевистской узды и вынужденного следования всемирно провозглашенной доктрине социальной справедливости… Да и возможности распределительной системы были тоже более скромными.

Сегодня понятие социальной справедливости изъято из употребления политической и экономической элитой и СМИ, хотя в нашей Конституции Россия объявлена «социальным государством»…

Сегодня налицо факт социального противостояния в российском обществе.

То, что десятилетиями строилось, создавалось и использовалось на благо всего народа, сейчас принадлежит узкой прослойке промышленных и финансовых магнатов в союзе с коррумпированной и криминализованной бюрократией.

К началу двадцать первого века сформировалась антисоциальная экономическая система, расколовшая российское общество на богатых и бедных. Какой же напрашивается вывод?

Советская цивилизация (выражение политолога Кара-Мурзы) политически и экономически исчерпала себя и закономерно отправилась на свалку истории…

Да, мы не смогли построить коммунизм, и вряд ли это кому-либо удастся в обозримом будущем…

Советская цивилизация добилась ряда социальных завоеваний. Например, советские профсоюзы оказывали помощь трудящимся бесплатными туристическими и санаторно-курортными путевками, следили за соблюдением трудового законодательства и социальной справедливости, распределением бесплатного жилья, финансировали и контролировали строительство и содержание санаториев для трудящихся масс, пионерских лагерей, туристических баз, профилакториев и т. д.

Кроме того, советская цивилизация, несмотря на ограничение политических свобод, давала большинству населения в свои последние десятилетия реальную, а не декларативную, возможность передвижения по территории Советского Союза (за исключением приграничных и зарубежных районов).

Советская цивилизация оставила после себя огромный экономический и научно-технический потенциал: фабрики, заводы, шахты, рудники, жилые и общественные здания, железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный транспорт, дороги, могучий энергетический комплекс, колоссальное нефтяное и газовое хозяйство, космическую отрасль, оборонный комплекс, крупнейшие сельскохозяйственную и рыбопромышленную отрасли, передовую науку и культуру, то есть важнейшие жизненные составляющие суверенного государства.

Советская цивилизация создала исключительно благоприятные возможности для массовых занятий молодежи спортом.

Наконец, советская цивилизация передала буквально «из рук в руки» нынешнему строю бесценный капитал – людей-тружеников, получивших в советское время общее и профессиональное образование, умеющих создавать материальные и культурные ценности.

Это то наследство, которым пользуется наше современное российское общество. Предавать это все забвению и стараться вычеркнуть из истории – под прикрытием лозунга борьбы с большевизмом – это политическое лицемерие, продиктованное социальным заказом правящих сил.

В умах миллионов людей средствами массовой информации и устами ангажированных политиков в одну общую кучу смешиваются преступления большевистского ленинско-сталинского режима и его лидеров с колоссальными достижениями во всех сферах общественной жизни. Такое смешение понятий создает очернительную картину жизни советского общества, а это не соответствует действительности.

Объективности ради, нельзя игнорировать и тот исторический факт, что в массовом общественном сознании за долгие годы советской власти прочно укрепилось убеждение в том, что государство нам всегда поможет, выручит из любой беды, накормит и обогреет… Отсюда сформировался довольно внушительный по численности слой людей, рассчитывающих «на халяву», на различные, даже незаслуженные, льготы от государства, тип людей, пронизанных духом иждивенчества, с атрофированным чувством ответственности за свою работу, за свою семью, людей расхлябанных и морально неустойчивых.

В реальном советском обществе происходили весьма сложные и противоречивые социальные явления: массовое доносительство и массовые репрессии в сталинскую эпоху, обнищание деревни, отсутствие свободы слова и совести, льготное обслуживание партийной касты, безответственная обывательщина уживались одновременно с массовым трудовым и воинским героизмом, подлинным патриотизмом.

Массовое, качественное, бесплатное образование и бесплатная (хотя и не на высоком уровне) медицинская помощь, бесплатное (хотя и стесненное) жилье, научно-технический прогресс (бурное развитие тяжелой промышленности, атомной энергетики, завоевание космоса и т. д. и т. п.) одновременно сочетались с низким уровнем развития сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, городской и сельской инфраструктуры, низкой заработной платой и пенсиями (особенно крестьянам), массовой неблагоустроенностью быта советских людей, стойким и массовым дефицитом товаров первой необходимости.

Порочная большевистская политическая надстройка постоянно балансировала на грани между обещаниями светлого будущего и реальными возможностями его достижения. В этих условиях она не смогла бы продержаться много десятилетий без минимальных подачек своему народу…

Как показала история, все тиранические режимы прошлого вынуждены были считаться с потребностями народа и учитывать их в своей внутренней политике. Даже такой злодей, как Гитлер создал за короткий исторический срок довольно высокий жизненный уровень своему народу, понимая, что без этого ему не на кого будет опираться в будущей войне…

А большевики после массового раскулачивания крестьянства и жесточайшего террора тридцатых годов тоже уразумели, что на одном страхе и крови не построишь могучую экономику и процветающее государство…

…Именно старшие поколения советских людей вынесли в ХХ веке все тяжести войн, репрессий и восстановления народного хозяйства, именно их трудом созданы все материальные и культурные ценности державы. Поэтому они, по закону исторической справедливости, заслужили почет, уважение и достойную жизнь в старости.

Вместо этого огромная масса народа, почти все обездоленное и обиженное старшее поколение, привыкшее к хоть какой, но все же государственной, заботе о своем благополучии, оказалось выбитым из привычного жизненного уклада и болезненно восприняло рыночные реформы. Многие под давлением стрессов и материальной нужды, рухнувших планов и надежд просто ушли в мир иной, не выдержав нового ритма жизни, новой морали и системы ценностей. Последнее «реформирование» пенсионной системы нынешней властью страны по существу нанесло сильный удар по предпенсионному слою населения…

…Тоска по прошлому у старшего поколения советских людей имеет ряд причин и мотивов.

Это, прежде всего, тоска по прошедшей молодости, по времени, когда многое воспринималось в розовом свете, когда было много сил, энергии, здоровья. Когда ты любил и тебя любили.

Это также тоска по коллективизму, по товариществу и дружбе, которая сложилась почти во всех трудовых коллективах постсталинского периода советской цивилизации.

Это еще и тоска по нормальным человеческим отношениям, без шантажа и страха за свою жизнь и жизнь близких людей, без угроз и бандитских контрольных выстрелов в голову…

Это, наконец, тоска по обеспеченной старости и материальному благополучию, по доступности для всех культурных и духовных ценностей.

Трагизм положения большинства населения России состоит в том, что коммунисты и большевизм как политическая система уже не могут все перечисленное дать народу, а молодой, хищный и дикий российский капитализм и хилая демократия еще не доросли до понимания и умения справедливо решать социальные проблемы. Да и сомнительно – смогут ли они справиться с такой задачей в ближайшем будущем…

…Что касается верховной российской власти, то она должна извлечь уроки из краха СССР, если не хочет подобного краха Российской Федерации. А симптомы надвигающейся социальной катастрофы – при нынешней пробуксовки так называемых «реформ» и чудовищной коррупции государственного аппарата управления – уже видны невооруженным глазом.

Что делать…

Каким же образом простые россияне должны, на мой взгляд, определить свою гражданскую позицию в сложной социально-экономической обстановке, сложившейся в стране за последние 15 лет? Следует осознать свое место в истории, перестать быть послушным стадом, зараженным вирусом вождизма и культа личности. Послушные народные массы в определенной степени разделяют вину злодейских вождей за их преступления!..

Во-первых, надо расстаться с политическими иллюзиями – надеждами на доброго царя-батюшку или президента, и тем более – на большевиков.

Во-вторых, не верить разнообразным политическим проходимцам, популистам и разного рода знахарям и «спасителям» людей и Отечества.

В-третьих, отрешиться от надежд, что Россию можно спасти революционным путем, быстро и бесповоротно… Великие смуты только тормозят исторический путь России в будущее и отбрасывают ее все дальше от передовых сил мировой цивилизации. Наши успехи возможны только на пути поступательного эволюционного развития, для чего надо запастись великим терпением и трудолюбием. В меру своих сил, здоровья и возможностей необходимо активизировать личную жизнь, использовать любые законные способы для получения трудовых доходов и адаптации в современную производственную или общественную жизнь.

В-четвертых, и это, пожалуй, самое главное – необходимо обрести душевное равновесие и стойкий характер, зря не отчаиваться и не беситься попусту, проклиная с пеной на устах то «коммуняк проклятых», то «олигархов заклятых». Нам всем необходим трезвый разум. Надо осознать и передать это осознание следующим поколениям: что только уважающий себя человек, обладающий чувством собственного достоинства, признающий общечеловеческие ценности, сможет противостоять и тоталитаризму, и дикому, криминальному, капитализму с его нецивилизованным рынком товаров и услуг.

Нужно научиться противостоять пренебрежительному отношению власти к интересам народа, заставить власть идти на социальное партнерство и консолидацию.

Только таким путем можно добиться положительных перемен в нашей стране…

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