Конфликтное закулисье «Иронии судьбы»: Талызина рассказала о ссоре с Ахеджаковой

На съёмочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» актрисы Валентина Талызина и Лия Ахеджакова играли закадычных подружек, что ещё больше сблизило их в реальной жизни. Но крепкая дружба распалась из-за съёмок ремейка легендарного фильма. Актрисы так и не смогли прийти к общему мнению: Ахеджакова ушла из переиздания «Иронии судьбы», а Талызина всеми силами пыталась исправить недостаток важного персонажа в истории.

О ссоре со своей коллегой Валентина Талызина рассказала в эфире программы «Выход в люди». Актриса призналась, что ещё со студенческих времён она дружила с Лией Ахеджаковой, а совместные съёмки в культовом фильме ещё сильнее сблизили приятельниц.

Но в один момент их дружба подошла к концу. Ахеджакова отказалась сниматься в ремейке «Иронии судьбы», что стало серьёзным ударом для Талызиной. «Она бросила меня, свою партнершу, не сыграв во второй части «Иронии судьбы». Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг», – заявила Валентина.

При этом сама Талызина снималась очень активно и даже пыталась как-то исправить недостаток важного персонажа истории. Она предложила «отправить свою подружку на родину в Израиль», так что весь фильм Талызина общалась со своей приятельницей по телефону.

Однако, признаётся актриса, когда о таком ходе узнала Ахеджакова, она отреагировала на это жёстко и коротко. «Сволочи», – так Лия назвала съёмочную группу нового фильма, причём это касалось и её старой подруги, если верить словам Талызиной.

В то же время Валентина Илларионовна вспомнила о других ссорах на съёмочной площадке первой «Иронии судьбы». Барбара Брыльска нелестно отзывалась о Талызиной, называла её завистливой и даже пыталась убедить режиссёра, что та злоупотребляет спиртным.

«Она сказала, я была нетрезва, но это неправда. А она была гордая полячка. Не понимала, какую роль она играет, ленинградской учительницы», – оправдалась Валентина.

В то же время она не хочет насовсем ругаться со своими коллегами. Талызина готова в любой момент помириться с подругами и оставить все ссоры в прошлом.

Вдобавок к этому актриса заявила, что всё ещё не понимает успеха картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Не стоит забывать, что Талызина не только сыграла подружку главной героини, но и подарила свой голос Наде Шевелёвой.

А у Ахеджаковой ссоры более современные. Недавно она высказалась по поводу пародии Максима Галкина, в которой артист сыграл на политических убеждениях актрисы.

Одно время Ахеджакова нередко попадала на страницы СМИ со своей критикой российской политики в отношении Украины. Галкин решил использовать эту тему в своём номере, за что и получил порцию обвинений от Ахеджаковой.

Актриса считает, что Галкин «не имеет права пользоваться её именем, чтобы насмешить зрителя». По её мнению, юмористы должны быть аккуратнее в своих монологах, чтобы случайно не задеть чувства пародируемых ими персон. В то же время она считает Галкина талантливым человеком, ей лишь не понравилось, что он посмел «немножко поиздеваться» над ней ради зрительского успеха.

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