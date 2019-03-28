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Конфликтное закулисье «Иронии судьбы»: Талызина рассказала о ссоре с Ахеджаковой
|Егор СТУКОВ
|28 Марта 2019 г.
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На съёмочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» актрисы Валентина Талызина и Лия Ахеджакова играли закадычных подружек, что ещё больше сблизило их в реальной жизни. Но крепкая дружба распалась из-за съёмок ремейка легендарного фильма. Актрисы так и не смогли прийти к общему мнению: Ахеджакова ушла из переиздания «Иронии судьбы», а Талызина всеми силами пыталась исправить недостаток важного персонажа в истории.
О ссоре со своей коллегой Валентина Талызина рассказала в эфире программы «Выход в люди». Актриса призналась, что ещё со студенческих времён она дружила с Лией Ахеджаковой, а совместные съёмки в культовом фильме ещё сильнее сблизили приятельниц.
Но в один момент их дружба подошла к концу. Ахеджакова отказалась сниматься в ремейке «Иронии судьбы», что стало серьёзным ударом для Талызиной. «Она бросила меня, свою партнершу, не сыграв во второй части «Иронии судьбы». Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг», – заявила Валентина.
При этом сама Талызина снималась очень активно и даже пыталась как-то исправить недостаток важного персонажа истории. Она предложила «отправить свою подружку на родину в Израиль», так что весь фильм Талызина общалась со своей приятельницей по телефону.
Однако, признаётся актриса, когда о таком ходе узнала Ахеджакова, она отреагировала на это жёстко и коротко. «Сволочи», – так Лия назвала съёмочную группу нового фильма, причём это касалось и её старой подруги, если верить словам Талызиной.
В то же время Валентина Илларионовна вспомнила о других ссорах на съёмочной площадке первой «Иронии судьбы». Барбара Брыльска нелестно отзывалась о Талызиной, называла её завистливой и даже пыталась убедить режиссёра, что та злоупотребляет спиртным.
«Она сказала, я была нетрезва, но это неправда. А она была гордая полячка. Не понимала, какую роль она играет, ленинградской учительницы», – оправдалась Валентина.
В то же время она не хочет насовсем ругаться со своими коллегами. Талызина готова в любой момент помириться с подругами и оставить все ссоры в прошлом.
Вдобавок к этому актриса заявила, что всё ещё не понимает успеха картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Не стоит забывать, что Талызина не только сыграла подружку главной героини, но и подарила свой голос Наде Шевелёвой.
А у Ахеджаковой ссоры более современные. Недавно она высказалась по поводу пародии Максима Галкина, в которой артист сыграл на политических убеждениях актрисы.
Одно время Ахеджакова нередко попадала на страницы СМИ со своей критикой российской политики в отношении Украины. Галкин решил использовать эту тему в своём номере, за что и получил порцию обвинений от Ахеджаковой.
Актриса считает, что Галкин «не имеет права пользоваться её именем, чтобы насмешить зрителя». По её мнению, юмористы должны быть аккуратнее в своих монологах, чтобы случайно не задеть чувства пародируемых ими персон. В то же время она считает Галкина талантливым человеком, ей лишь не понравилось, что он посмел «немножко поиздеваться» над ней ради зрительского успеха.
Мир звёзд полон подобных историй, скрытых от глаз терпеливого зрителя. Порой нам приходится ждать долгие годы, чтобы узнать интересные подробности из жизни наших кумиров. Недавно композитор Виктор Дробыш поделился воспоминаниями о первой встрече с Аллой Пугачёвой. По его словам, эта встреча была настолько волнительной, что он даже взял своего сына для поддержки, хотя бояться было нечего: примадонне понравились композиции музыканта.
С другой стороны, истории закулисной жизни порой оказываются серьёзной проблемой для самих звёзд или их близких. Родственники Спартака Мишулина всё ещё продолжают бороться с Тимуром Еремеевым, который упорно настаивает на своём родстве со знаменитым советским актёром. Судя по последним новостям, близкие артиста получили на руки важный документ, в котором официально указано отсутствие доказательств родственной связи между Тимуром и Спартаком. Теперь у них есть важный аргумент в спорах с самоназванным сыном великого артиста.