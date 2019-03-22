«К Мишулину он отношения никакого не имеет»: новые подробности в деле самоназванного сына Спартака

Родственники Спартака Мишулина продолжают бороться с Тимуром Еремеевым, который упорно настаивает на своём родстве со знаменитым советским актёром. Но теперь ему будет непросто стоять на своём, ведь близкие артиста получили на руки важный документ, в котором официально указано отсутствие доказательств родственной связи между Тимуром и Спартаком.

Совсем недавно, 18 марта, прошло ещё одно заседание, на котором рассматривалось дело семьи Спартака Мишулина и Тимура Еремеева. Молодой актёр активно настаивал на том, что он является внебрачным сыном великого артиста, хотя семья Спартака постоянно опровергала эти домыслы.

По словам дочери артиста, Карины Мишулиной, у Тимура теперь не осталось шансов на ложные домыслы. Женщина рассказала, что недавно она получила судебный документ, в котором подтверждается отсутствие какой-либо генетической экспертизы, да и вообще любого решения по поводу родства Еремеева и Мишулина. «Поэтому любое его публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», – заявила Карина.

Документы, опубликованные изданием StarHit:

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Но у Спартака есть и другой предполагаемый родственник – Эдуард Сорокин. Он называет себя внуком артиста и требует, чтобы факт родственной связи был установлен. Вдобавок он претендует на наследство советского актёра.

Сорокин надеется получить себе часть трёхкомнатной квартиры в центре Москвы и дачу семьи Спартака. Один раз он уже проигрывал иск о родстве с Мишулиным, но других шансов у него может и не быть. По словам адвоката Карины Валерия Панасюка, в наследство обычно вступают полностью, а «претендовать на его часть» нельзя. Следующее заседание назначено на 1 апреля.

Вот так запросто личная жизнь звёзд превращается в общественное достояние. Сейчас вообще не принято молчать «о своём» у знаменитостей, так что многие известные люди предают огласке подробности своей жизни. А кто-то делает это даже без своего желания: скрывать сенсационные новости в наше время бывает очень непросто. Уже на протяжении многих месяцев в СМИ освещается семейный разлад Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Они развелись ещё в конце прошлого года, но делёжка имущества продолжается до сих пор.

А актёр Игорь Письменный в скандалах не участвовал, но всё равно попал в новостные ленты. В интервью одному изданию он рассказал о своей творческой судьбе и семейных отношениях с женой и двумя детьми.

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