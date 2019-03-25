Виктор Дробыш поделился воспоминаниями о первой встрече с Аллой Пугачёвой

Карьера композитора-песенника Виктора Дробыша начиналась очень трудно, об этом он сам рассказал, посетив программу “Судьба человека”. Сначала мужчина работал клавишником в группе “Санкт-Петербург” и одновременно с этим, писал для них песни. После он решился на кардинальный шаг — продал своё имущество и уехал за границу. Однако и там всё сложилось совсем не так, как планировалось и ему пришлось вернуться обратно. На родине Дробыш начал всё сначала, устроившись работать преподавателем игры на клавишных инструментах. Через время он снова покинул Россию, отправившись в Финляндию.

Долгое время он просто писал песни для себя, никому их не показывая. В какой-то момент Виктор настроился продемонстрировать свои наработки для оценки подобного творчества. Его друг, занимающий не последнее место в музыкальном мире, посоветовал встретиться с Аллой Пугачёвой и организовал им встречу. Начинающий композитор был просто счастлив познакомиться с Примадонной. Он настолько сильно боялся, что даже для поддержки взял с собой сына. Несмотря на плохое настроение Аллы Борисовны, их знакомство состоялось. Она даже захотела купить его композиции, сказав: “Песни нормальные, я их возьму, сколько тебе денег?”. В этот момент Дробыш не смог ничего сказать и был готов отдать их даром. Он мечтал встретиться с артисткой и не ожидал, что ей понравятся его песни.

Теперь 52-летний Виктор Дробыш знаменит и этим он обязан самой Алле Борисовне. Она помогла ему стартовать в правильном направлении и, что немаловажно, поверить в себя и своё творчество. Песни Дробыша исполняли Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко, Авраам Руссо и другие артисты, хотя сама Примадонна ни одной песни так и не спела. Кто знает, как сложилась бы творческая жизнь Виктора, если бы не эта встреча с Пугачёвой. Но в любом случае поклонники ждут новых песен. Согласны?

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