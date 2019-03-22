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Евгений Петросян и Елена Степаненко: развод в семье — развод на сцене!
Анастасия Шилова   
22 Марта 2019 г.
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За отношениями главных юмористов, уже больше года, наблюдает вся страна. Их громкий развод всё ещё толком не закончен. Несмотря на то, что в декабре 2018 года пара официально развелась, до сих пор продолжается делёж их имущества. Степаненко проживает в их совместной квартире и отказывается платить за коммунальные услуги. Петросян также не может до конца выплатить всю задолженность, из-за блокировки судом банковских счетов. Артист хотел найти съёмщиков, которые будут арендовать жилплощадь и платить по квитанциям за свет и воду. Он даже готов часть полученных денег отдавать бывшей жене, так как она тоже сейчас нуждается в деньгах. Однако решение по этому поводу ещё не принято.

Разлад в семье юмористов случился уже давно. Даже когда ещё никто не знал о разводе, Евгений Ваганович уже искал замену Степаненко в своих номерах. Сейчас её заменяет Михаил Вашуков, исполняя роль женщины. Это помогло сохранить многие семейные номера без потери в них изюминки. Елена Григорьевна также выступает сольно и планирует в ближайшее время посетить США со своими концертами. Она до сих пор есть в списке сотрудников театра Евгения Вагановича, но бывшие супруги стараются даже не пересекаться. Поэтому вряд ли они когда-нибудь снова выйдут на сцену для совместного монолога. Тем более, что с кем выступать - решает помощница Петросяна Татьяна Брухунова, но пока она не меняет расписание артистов.

73-летний Евгений Петросян сильно нервничает из-за развода и предпочитает с головой уйти в работу, которая помогает ему не думать о плохом. Брухунова же взяла на себя всю организационную деятельность. В театре у них исключительно деловые отношения и те, кто не знает эту историю, даже не догадываются об их романе. А как вы думаете почему они скрывают свои отношения?

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