«Жизнь в основном состоит из репетиций»: Игорь Письменный рассказал о непростой творческой судьбе

У актёра Игоря Письменного немало дел. Он и в театре работал, и в кино трудился, даже пробовал себя в роли сценариста и режиссёра. Но актёрское дело всё равно осталось его любимым занятием, а роль еврейского мальчика Семы из ситкома «Одна за всех» стала значимой для всей карьеры артиста. О своей интересной и многогранной творческой судьбе Игорь рассказал в интервью порталу «WomanHit.ru».

Когда-то Игорь Письменный так описал работу в театре: «Быстрых и больших денег тут не заработаешь, а репетировать и играть придется круглосуточно», – и он всё ещё придерживается такого мнения.

Конечно, с приходом опыта и известности театр может дать немало денег, но далеко не каждого актёра посещает известность, способная принести хороший достаток. А трудиться, репетируя днями и ночами, всё равно придётся. «Жизнь в основном состоит из репетиций», – признаётся актёр. Мало кто видит этот труд со стороны, ведь такая работа кажется очень «лёгкой». «А как эта «легкость» достигается — никто не замечает», – объясняет Игорь Фёдорович.

По этой причине он считает, что в актёрскую среду лучше «идти осознанно». Если есть другие варианты, то не стоит их отбрасывать просто так – «тогда и разочарований не будет».

Несмотря на то, что Игорю повезло стать довольно знаменитым на сцене, он всё равно не избежал театральных проблем. Роли часто выдавали почти одинаковые, график был очень жёстким, а денег платили немного. В итоге ради съёмок в кино Игорь покинул театр «Эрмитаж», которому он прослужил целых 15 лет. Но жалеть о своём решении актёру не пришлось, ведь его ждали свои успехи в кино и на телевидении.

Чаще всего Игоря брали на комедийные роли. «А что делать: с таким лицом родился», – с улыбкой заметил артист. Его любимым выступлением на экранах стала роль Семы, еврейского мальчика из скетч-шоу «Одна за всех». Хотя в основном, как признаётся актёр, себе на экране он не нравится.

А своё знакомство с супругой Натальей актёр называет мистическим. Случилось это на свадьбе его одноклассника. Наталья хорошо знала невесту, так что также решила отправиться на бракосочетание. Только вот свадьбу назначили на субботу – вполне рабочий день в театре. Игорю пришлось отказаться от предложения, но ради своего хорошего друга жених даже перенёс свадьбу… опять на субботу!

«И о чудо! – удивляется Игорь – Именно в эту субботу в театре внезапно случился выходной. Такого просто не бывает!». Так он и познакомился с Натальей, которая родила от актёра двух детей: Егора и Полину. Они тоже решили податься в творчество, но даже без наставления Игоря. Артист считает, что своих детей не стоит заставлять что-то делать. Можно разве что дать совет, а дальше пусть они сами выбирают свой путь.

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