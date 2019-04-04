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Иван Краско сделал предложение бывшей жене
Анастасия ШИЛОВА   
04 Апреля 2019 г.
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Несколько лет назад все обсуждали брак актёра Ивана Краско с Натальей Шевель, которая младше его на 60 лет. 88-летний Краско заявлял, что это был его эксперимент, но видимо что-то пошло не так, раз супруга решила уйти от знаменитого мужа. Он не возражал и дал ей полную свободу.

Иван Краско сделал предложение бывшей жене

Актер уже много раз женился и разводился, поэтому и сейчас счёл нужным не оставаться в одиночестве даже в столь преклонном возрасте. Краско вернулся к бывшей жене — Наталье Вяль. Она младше его "всего" на 47 лет, и у них есть двое совместных детей. Актёр поделился, что сначала Наталья холодно приняла приехавшего к ней бывшего мужа, но вскоре их отношения потеплели. Теперь он уверен, что именно с этой женщиной будет жить до конца.

Недавно Иван Иванович сделал предложение Наталье Вяль и хочет, чтобы она снова носила его фамилию. Женщина взяла время подумать, и актёр с надеждой ждёт положительный ответ. Пара обвенчана в церкви, поэтому Краско до сих пор считает её законной супругой.

Вяль, в свою очередь, поделилась, что муж опять пытается взять её измором. Когда ей было 24 года, он вёл себя точно так же и долго ухаживал, ожидая согласия на брак. Тогда она не устояла перед таким напором и сейчас не жалеет о своём поступке. Единственным минусом в их сегодняшних отношениях она считает возобновление контроля. Иван Иванович строго спрашивает с неё, где она была и почему так поздно возвращается. Сейчас у них общий семейный бюджет, и Вяль не нравится, что муж продолжает общение с Шевель, помогая ей финансово. Девушку уволили из спектакля из-за её частых поездок в Израиль, где проживают её родственники, поэтому она нуждается в деньгах. Краско уверяет, что ревновать к бывшей жене бессмысленно. У них ничего не было и явно уже не будет.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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