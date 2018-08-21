Госдума получила более сотни поправок в закон о "пенсионной повышке"

Более 100 поправок были присланы в Госдуму к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Напомним, сегодня в парламенте начинается очередной тур обсуждений скандального проекта, вызвавшего бурю возмущения у населения и экспертов. Обсуждению обещают придать более демократичный характер и хотя бы выслушать сторонников альтернативных точек зрения на реформу.

На "большие слушания" в Москву приехали представители всех регионов, в том числе более 40 спикеров региональных парламентов и 32 вице-спикера. Обещают, что всего в слушаниях примет участие около 600 человек, включая депутатов разных уровней, министров, представителей профсоюзов, ПФР, Общественной и Счетной палат, других заинтересованных структур и ведомств. Об этом докладывает пресс-служба парламента.

Стоит напомнить, что закон о повышении пенсионного возраста уже принят в первом чтении - это сделано голосами депутатов-единороссов, составляющих в Госдуме большинство. Примечательно, что среди противников проекта - все громче звучат голоса не только оппозиционеров (вроде сторонников Алексея Навального или КПРФ), но и обычных общественников, и даже политиков, представляющих собственно правящую в России партию, ЕР.

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