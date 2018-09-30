«Голос. 60+»: чем ближе к финалу, тем меньше неудобных вопросов. Но они все-таки звучат

Телевизионное шоу талантов «Голос.60+» стремительно приближается к финалу. Минули слепые прослушивания, где наставники набрали в свои команды по четыре участника, кроме местной активистки Пелагеи – ей в качестве исключения достался пятый ученик. Сразу после отборочных этапов прошёл раунд нокаутов, который тоже не обошёлся без неоднозначных сюрпризов – Агутин-младший пропустил в финал конкурса своего отца.

По правилам нокаутов участники каждой команды исполняют песню, после чего наставник выбирает двух счастливчиков, которые смогут побороться за титул лучшего «Пожилого Голоса».

Игра на выбывание началась с учеников Валерия Меладзе. Сергей Пивоваренок, отличающийся хорошим советским эстрадным тембром, исполнил песню «Вечная весна», чем очень впечатлил публику. Первого участника все дружно провожали с возгласами: «Браво!».

Генадий Ким от своего наставника получил знаменитую песню группы The Beatles «Come Together». Меладзе и здесь не прогадал, очень грамотно подобрав репертуар под исполнителя, что очень помогло участнику вызвать бурные рукоплескания в зале.

Для Натальи Спевак нокауты совпали с её днём рождения. Имениннице досталась песня «Звать любовь не надо» из фильма «Моя любовь» 1940 года. А вот профессиональный музыкант Сергей Манукян, ранее вызвавший немало споров среди поклонников шоу, занялся тем, что умеет лучше всего – он исполнил композицию «All of Me», к которой раньше нередко обращались легенды джазовой музыки.

Своих финалистов Меладзе объявил без долгих размышлений: Наталья Спевак и Сергей Манукян прошли в последний этап конкурса талантов.

Вторыми на очереди стали члены команды Пелагеи. Борьбу за место в финале начал Сергей Курзанов с песней «Слепили бабу на морозе» рок-группы «Воскресение». Ольги Муравиной достался популярный романс «Гори, гори, моя звезда», который когда-то исполняла сама Анна Герман. Лидия Музалева осталась в своём народном образе и исполнила произведение «Верила, верила, верю».

Репертуар Аллы Пугачёвой в виде песни «Не обижай меня» получила Наталья Бутусова. А вот Олег Пастухов принял на себя нелёгкое задание – ему пришлось исполнять известную итальянскую композицию «Giamaica», которая в первую очередь напоминает о великом Робертино Лоретти.

Своим выбором пятого участника в отборочных этапах Пелагея поставила себя в невыгодное положение: ей пришлось отправить домой троих конкурсантов, что, судя по её долгим раздумьям, сделать было непросто. Но в результате активистка «Голоса» оставила на проекте Лидию Музалеву и Ольгу Муравину.

Подопечные Льва Лещенко выступили следующими. Чистым баритоном похвастался Мансур Ташматов со знаменитой песней «Ах, эта девушка». Придумывать велосипед с Виктором Зуевым наставник не стал, так что участник остался в своём привлекательном итальянском образе с композицией американского джазового певца Луи Примы «Buona Sera Signorina».

Любимую песню Марка Бернеса исполнил Евгений Стругальский: в его распоряжении оказалось произведение «Три года ты мне снилась». А Навруз Ахмедов впечатлил публику «Серенадой Рикардо» из «Собаки на сене».

Ахмедову, художнику по профессии, не удалось пройти в финал, зато получилось порадовать наставников их портретами. Из оставшихся членов команды Лев Валерьянович выбрал Евгения Стругальского и Виктора Зуева для финального сражения.

Главной интригой шоу стала последняя команда — Леонида Агутина, которая полностью состояла из профессиональных музыкантов. Битва экспертов началась с выступления Андрея Косинского с песней Виктора Резникова «Я не умею танцевать». Александр Евдокимов порадовал публику композицией «Fantasy» известной фанк-группы «Earth, Wind & Fire». Отец наставника Николай Агутин исполнил произведение собственного сочинения «Мама». Напоследок известный блюзмен России Николай Арутюнов решил отличиться хитом 70-х годов «Can't Find a Reason» от британских рокеров Atomic Rooster.

Первого финалиста Агутин выбрал сразу - им оказался Николай Арутюнов. А вот со вторым победителем нокаутов наставник промедлил. После долгих размышлений он всё-таки указал на своего отца. По мнению тренера, публика хотела видеть в качестве последнего финалиста именно Николая Агутина.

Так и определились участники решающего боя за звание лучшего голоса в новом сезоне проекта. Новый эпизод оказался чуть более сбалансированным и менее спорным, чем предыдущие. Хотя и без драки в Сети не обошлось. Очередную полемику в Интернете вызвало решение Агутина взять в финал своего отца, но здесь мнения пользователей всемирной паутины разделились: кто-то осуждал наставника за предвзятость, другие же отмечали, что Николай заслужил победу своим певческим талантом. Осталось дождаться финальной части шоу, которая появится на экранах уже через неделю.





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