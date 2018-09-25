«Голос. 60+» нарушил свои же правила, собрал всех участников и подготовился к кульминации сезона

Первый сезон вокального проекта «Голос. 60+» почти подошёл к своей кульминации. Слепые прослушивания закончились, наставники собрали полные команды, не забыв принять к себе старых знакомых и даже одного родственника, а Пелагея опять всех обскакала – ей достался «запрещённый» пятый ученик.

К слову, до кульминации осталось совсем чуть-чуть – всего четыре выпуска, к сожалению, не позволят интриге развернуться на полную катушку, учитывая, что до финишной прямой осталось пройти всего одну серию «нокаутов», где участники поборются друг с другом за место в финале.

В открывающем эпизоде шоу, о котором мы рассказали на прошлой неделе, наставники разделились на активных и не очень. К первым можно отнести Пелагию, которая по традиции стала быстро укомплектовывать свою команду: 64-летний Сергей Курзанов, 60-летний Олег Пастухов и 61-летняя Наталия Бутусова довольно быстро присоединились к певице.

Валерий Меладзе последовал примеру своей младшей коллеги и взял под своё попечительство 67-летнюю Наталию Спевак, 62-летнего Геннадия Кима и Сергея Манукяна, который уже до участия в шоу успел отличиться своими джазовыми талантами.

А вот для Льва Лещенко и Леонида Агутина первый вечер на новом сезоне шоу оказался не столь плодовитым: наставники приняли в свои команды всего по одному человеку. Евгений Стругальский 80 лет ушёл ко Льву Валерьяновичу, а 61-летний Андрей Косинский присоединился к Агутину.

Интересно то, что подобное распределение участников породило небольшую интригу, которой так не хватало шоу. Во втором эпизоде необходимо было окончательно сформировать составы команд, так что половине наставников пришлось взять в руки эстафетную палочку, а другой половине можно было просто отсидеться в креслах, выхватив удачно подвернувшегося конкурсанта. Но Пелагеи, видимо, на месте не сиделось.

Команду из трёх человек она дополнила 62-летней Лидией Музалевой, которая спела песню «Оренбургский пуховый платок». А потом, наперекор правилам шоу, Пелагея повернулась к исполнительнице композиции из бродвейского мюзикла «Моя прекрасная леди» - 77-летней Ольге Муравиной. В итоге у самого активного наставника под крылом оказалось аж пять участников, но никто на нарушение особого внимания не обратил.

Хотя начал всё действие второго эпизода Лев Лещенко. Первый же участник - Мансур Ташматов 64 лет, исполнивший знаменитый хит «Sex Bomb» Тома Джонса – оказался в команде Льва Валерьяновича. А ещё он оказался знаком с мэтром российской эстрады, о чём Лещенко вспомнил не сразу, но чуть позже порадовался своему товарищу. Виктор Зуев 63 лет с песней популярной в Советском Союзе итальянской группы Ricchi e Poveri «Come Vorrei» и 60-летний Навруз Ахмедов, неплохо исполнивший романс «Не лукавьте!», тоже оказались в команде Лещенко.

С Леонидом Агутиным получилась интересная ситуация. Сначала он принял в ряды своих учеников известного блюзового певца - Николая Арутюнова 60 лет, который покорил всех известной на весь мир композицией Дженис Джоплин «Mercedes Benz».

А потом его команда пополнилась ещё одним Агутиным – отцом музыканта, 83-летним Николаем. Наверное, мысли о том, что его могут осудить как предвзятого наставника, заставили Леонида повернуться к своему отцу лишь в самый последний момент исполнения песни Марка Бернеса «Я работаю волшебником». Выступление отца певец оценил как «удар ниже пояса», впрочем, не обделил его местом среди своих учеников.

Ещё одним неожиданным выступлением отличился Александр Евдокимов 66 лет, который заполнил оставшееся место в команде Агутина с произведением «Где же ты была». Бывший участник ВИА «Поющие сердца» оказался знакомым и земляком Леонида.

Последним свою команду завершил Валерий Меладзе. Он, как полагается наставнику, проявлявшему небывалую активность в первом эпизоде, отсиживался до последнего, пока под самый конец не подцепил 61-летнего Сергея Пивоваренка, который впечатлил Меладзе произведением Давида Тухманова «Эти глаза напротив».

На этом и закончился этап слепых прослушиваний. Дальше игра на выбывание продолжится с 17 участниками из четырёх команд, а лучшие из лучших попадут на финал шоу. В каком-то смысле этот эпизод стал напоминать вечер встречи старых друзей – здесь многие участники и наставники друг друга знали, даже без родственных связей не обошлось. Этот факт немного взбудоражил СМИ, которые сразу стали писать о «скандале на шоу», отмечая, что в данном проекте есть «правила, запрещающие оказание поддержки знакомым людям».

После всех событий шоу талантов в существовании правил начинаешь невольно сомневаться: Пелагея взяла пятого участника – молчок. Агутин взял в команду своего знакомого, а потом ещё и отца – молчок. Здесь правила существуют, скорее, чтобы их нарушать, но так ли это плохо? Всё-таки «Голос» стоит смотреть не ради правильных и подчиняющихся строгому уставу наставников, а ради самих голосов - и здесь особых нареканий нет. Участники хорошо справляются с поставленной задачей, радуя зрителей своими выступлениями.

Надежды, державшие на плаву шоу после первого эпизода, частично оправдались. Конечно, спорные детали всё ещё остались и даже пополнились новыми, но зато больше не было неловких моментов.

Вопрос о пенсионной подоплёке «Голоса» всё ещё остаётся открытым. То сам Нагиев скажет, что вся эта истерия с продвижением нужной государству реформы – просто неудачное совпадение. То где-нибудь в СМИ или на просторах Интернета снова усомнятся в этом. Вокруг слишком много мнений, но слишком мало грубых фактов. Зато такое отношение даже к обычному шоу на телевидении много говорит о нынешних мыслях общества: пенсионная реформа неслабо задела наших соотечественников и они, в попытках восстановить справедливость, пытаются ответить тем же.

Отбросив лишние споры, стоит заметить, что в целом второй выпуск отличился ровными и достаточно бодрыми выступлениями. Посмотрим, смогут ли участники показать что-нибудь новенькое на этапе «нокаутов», и получится ли наставникам начать вести «игру по правилам».

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