«Это всё переутомление»: медика опять довели до нервного срыва

Врачи – тоже люди. Сколько раз приходилось доказывать эту простую истину, которая всё чаще выливается в серьёзные истерики у медицинского персонала. Видимо, как-то по-другому достучаться до окружающих не получается. Недавно ещё одного врача довели до нервного срыва, из-за чего сотрудница Центральной районной больницы с криками и нецензурными выражениями высказала всё, что думает о непростой реальности собственной работы. Очевидцы засняли произошедшее на камеру.

«Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я все буду помощь оказывать! Отвалите от меня! Вы меня до инфаркта здесь доведете!», – эмоционально, совсем не скрывая своего недовольства, высказалась врач-терапевт.

Коллеги старались успокоить её, но всё без толку. Довольно быстро женщина выговорилась и, громко хлопнув дверью, вернулась в свой кабинет. Медработница жаловалась на то, что на неё оставили «целый корпус», из-за чего приходится трудиться с утра до ночи.

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При этом никто даже не может сказать ничего плохого об этой женщине. В Минздраве Московской области охарактеризовали врача с хорошей стороны, да и пациенты выражали ей лишь благодарность – повода для жалоб не было.

В том же Минздраве уточнили, что женщина сорвалась из-за нервного переутомления, и извинились за медицинского сотрудника. Случившееся разберут на совещании коллектива больницы.

Но этот случай единичным не назовёшь. Здесь конкретных виновников выделить сложно, но чаще всего медиков доводят именно их пациенты. Ещё под конец января 2019 года в Набережных Челнах врача довела до слёз пациентка со своей 53-летней матерью.

Женщина требовала от медработника инсулин, ведь она якобы уже несколько месяцев не может получить лекарства в аптеке. Врач отказывать не стала, только вот не уточнила, когда выпишет жизненно важное лекарство.

Пациентку такое согласие не успокоило. Она грозилась прокуратурой и записывала всё на видео, а потом даже к заведующей поликлиники обратилась. В итоге бедной подчиненной сделали выговор, после которого она уже не могла сдерживать слёзы: «Что все от меня хотят? Не знаю... Я уволюсь и все. Хватит!».

История получилась непростая, ведь пациентка уверяет, что её мать довольно серьёзно обделяют инсулином, без которого та просто не выживет. Но в Минздраве Татарстана уточнили, что проблем с выдачей инсулина в регионе нет, да и сама пациентка уже получила лекарство в полном объёме. Правых и виноватых в такой истории искать непросто, наблюдая за делом со стороны. Но козлом отпущения здесь стала простая сотрудница поликлиники, от которой зависит далеко не так много, как может показаться.

Ещё один случай произошёл весной 2018 года. Тогда в посёлке Богатые Сабы Сабинского района врач вступил в словесную перепалку с пожилыми женщинами, ожидающими в очереди. Они возмущались из-за долгого отсутствия медика, а потом одна пенсионерка даже попробовала оттолкнуть врача рукой. В этот момент доктор не выдержал, стал кричать и ругаться матом.

Разобраться с конфликтом решили коллеги врача, которые отвели его в кабинет, чтобы наконец-то остудить пыл сорвавшегося медика. СМИ говорят, что после этого случая врач уволился из медучреждения.

В СМИ то и дело всплывают случаи, когда пациенты неуважительно, а то и жестоко относятся к своим лечащим врачам. В январе текущего года житель Петербурга не выпускал из квартиры медика, требуя вылечить мать. После такого «плена» и удивляться очередному врачебному нервному срыву не стоит.

Конечно, не всех врачей можно назвать настоящими профессионалами, да и просто хорошими людьми. Недавно в Благовещенске уволили медика, который ботинком шевелил голову лежачего пациента. Но даже этот случай в очередной раз доказывает истину: медики – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Конечно, у них и ответственности больше, им доверяют гораздо сильнее – но и проблем у самих медиков от такой жизни лишь прибавляется.

А что мы сами сделаем без помощи врачей? Каждая профессия важна, но не каждая способна подарить нам жизнь. А врачи могут это сделать, они постоянно делают это. Так что нервные срывы у медицинского персонала стоит понимать без лишней злобы и предвзятости, а их количество было бы неплохо уменьшить. Причём даже мы сами способны на такую «психологическую помощь» для медиков. Вежливость, учтивость и простая благодарность лечащему врачу уже смогут немного подправить его настроение в лучшую сторону.

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