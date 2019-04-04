Уволен врач "скорой", ворочавший голову пациента ногой

В Благовещенске медик «скорой помощи» оценил состояние лежавшего на земле пациента, повернув его голову ногой. На имеющейся видеозаписи зафиксировано: врач в униформе не наклонился к мужчине, а лишь пару раз ботинком пошевелил его голову. После этого мужчину за руки и ноги перенесли на носилки.

Главный врач скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов признал, что это было недопустимо: сотрудник, поступивший так с пациентом, уже уволен. «У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат», — подчеркнул Игорь Никишов.

Он принес благовещенцам извинения.

По инф. rosbalt.ru

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