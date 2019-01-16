Взял "в плен" врача, требуя лечения для матери-старушки

Житель Петроградского района Петербурга не выпускал из квартиры врача, требуя вылечить мать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы.

Инцидент произошел накануне в квартире на улице Куйбышева, 3. 55-летний мужчина угрожал физической расправой и не выпускал из квартиры 44-летнюю врача неотложной скорой помощи районной поликлиники. Мужчина требовал от врача вылечить его 80-летнюю мать.

В итоге его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

По инф. rosbalt.ru

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