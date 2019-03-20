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Есть идея от Севы Новгородцева (помните такого?): портреты Пугачевой — на купюры в 1 тыс рублей!
Егор СТУКОВ   
20 Марта 2019 г.
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Сева Новгородцев родился в Ленинграде 78 лет назад и уже почти полвека он живёт за границей. Он успел стать знаменитым благодаря собственным музыкальным программам на BBC. Но вот в очередной раз Новгородцев решил посетить Россию, дать немало интервью, в которых он без стеснений вовсю нахваливал нашу примадонну Аллу Борисовну, называя её «национальной фигурой» и «женским архетипом России».

Новгородцев заметил, что Пугачева – «глубоко русская», да ещё и многообразная женщина.

Новгородцев заметил, что Пугачева – «глубоко русская», да ещё и многообразная женщина. Она может быть «деликатной, нежной и скромной», а в другой момент стать «громкой, напористой и хамоватой». По мнению журналиста, в этом и кроется главная тайна русской души.

Сева Новгородцев родился в Санкт-Петербурге 78 лет назад и уже почти полвека он живёт за границей. Он успел стать знаменитым благодаря собственным музыкальным программам на BBC

Эти прекрасные личные качества совсем не идут в ущерб музыкальному таланту певицы, который невозможно отрицать, считает Новгородцев. Напоследок журналист заявил, что Пугачева более чем достойна оказаться на российской купюре номиналом в 100 рублей.

Напомним, что примадонна российской эстрады в апреле будет масштабно отмечать свой 70-летний юбилей. Певица проведёт грандиозный концерт в зале Кремлевского дворца 17 апреля. По телевидению он транслироваться не будет (хотя, наверное, "пиратские" записи утекут в интернет). А билеты туда стоят бешеных денег и трижды куплены и перекуплены, к сожалению.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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