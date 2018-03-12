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Экономия на пенсиях работающих пенсионеров принесла убытки
Владимир Шпикалов, "Мои года"   
12 Марта 2018 г.
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100 rub

Убытки федерального бюджета от решения правительства «заморозить» индексацию пенсий работающим пенсионерам превысили экономию в восемь раз. К таким выводам пришли депутаты Госдумы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) удивлялся безобразиям.

Начиная с 1 января 2016 года, работающим пенсионерам не индексируют пенсию до тех пор, пока они продолжают работать. Право на индексацию возникает только после увольнения. Этим правом миллионы работающих пенсионеров и воспользовались.

Если по состоянию на 1 января 2016 года в стране, согласно Росстату, насчитывалось 15,2 млн работающих пенсионеров, то к исходу первого квартала 2016 года их численность сократилась до 9,6 млн человек. Такие данные Счётной палаты привёл на заседании Госдумы депутат от «Справедливой России» Олег Шеин в ходе обсуждения очередного законопроекта, направленного на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

Очередного – потому что, как минимум, трижды за последние два года в Госдуме предпринимались попытки вернуть индексацию, которую приостановила всё та же Госдума, точнее – парламентское большинство «Единой России». По инициативе правительства РФ единороссы в декабре 2015 года приняли закон о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам на период с 2016 по 2019 годы.

В 2016-м, в 2017-м и в начале 2018 года депутаты ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ, настаивая на возвращении индексации, взывали не только к совести коллег из «Единой России», но и к разуму. Уже в 2016 году стало очевидно, что в попытке сэкономить на индексации пенсий работающих пенсионеров правительство нанесло федеральному бюджету серьёзный ущерб.

Что произошло?

пенсии работающим пенсионерам

Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году, последние новости из Госдумы. Фото pixabay.com

Пенсии работающим пенсионерам

Подавляющее большинство уволившихся с 1 января 2016 года работающих пенсионеров уволилось «на бумаге», а не на деле – на одну пенсию в России ни один способный передвигаться пенсионер не живёт. И не потому, что жадный до денег, а потому что жизнь на одну пенсию со времён Горбачёва и по настоящее время обрекает россиян на жалкое существование – приходится работать.

Вот только с 2016 года многие предпочитают работать в тени – не официально. Что значит для государства потерять 5 млн официально работающих пенсионеров (было 15,2 млн стало 9,6 млн)? Это значит потерять налоги на доходы физических лиц и социальные взносы во внебюджетные фонды.

– Реальные потери от ухода работающих пенсионеров в тень или от отказа от работы составляют 80 – 90 миллиардов рублей минимум, – считает Олег Шеин. – Потери консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды, от дискриминации работающих пенсионеров гораздо больше, чем так называемый выигрыш.

А каким был выигрыш?

Правительство сэкономило на заморозке индексации пенсий 10 млрд рублей, а потеряло в виде недоимки налогов с официальных зарплат 80 – 90 млрд рублей, следует из расчётов депутата. Таким образом, государство потеряло минимум в 8 раз больше, чем сэкономило.

И это лишь расчёты за один год – 2016-й. Сюда ещё надо добавить убытки за 2017 год, ведь и тогда работающие пенсионеры увольнялись, переходили с официальной зарплаты на зарплату в конверте, чтобы вернуть себе право на индексацию пенсий.

«Узурпаторы!»

Понять пенсионеров можно, но что невозможно понять – почему правительство, зная об экономических потерях от заморозки индексации, не отказывается от ошибочного решения и не возвращает миллионы работающих пенсионеров на свои официальные рабочие места? Зачем наносить явный ущерб государству?

Это риторический вопрос до поры до времени.

Сегодня заседания Госдумы не транслируются в прямом эфире по телевидению, как заседания съездов народных депутатов СССР на рубеже 90-х. Может быть, руководство телеканалов стало больше заботиться о душевном покое своих зрителей – триллеры из Госдумы будут лишними. Депутаты, конечно, подбирают слова и выражения, но иногда, когда совсем невмоготу, называют вещи своими именами.

Так было и при обсуждении законопроекта ЛДПР о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в конце 2017 года. Все сказали что думают друг о друге.

Итог подвёл депутат от КПРФ Николай Коломейцев, по его мнению, не поддержать законопроект, восстанавливающий конституционные права работающих пенсионеров и возвращающий для них индексацию пенсий, могут только узурпаторы.

Зал при этих словах качнулся.

Это зашумели депутаты «Единой России». Два года назад, не считаясь с протестами депутатов от других партий, они единогласно проголосовало за инициативу правительства о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам. Точно также единогласно единороссы не поддержали законопроект ЛДПР о восстановлении права на индексацию работающим пенсионерам.

Введение экономических санкций против работающих пенсионеров – ещё цветочки. Стараниями «Единой России» правительство умудрилось в период с 2016 по 2017 годы не доплатить к пенсиям 40 миллионов пенсионеров триллион рублей и также не собирается их возвращать старшим нашим (подробности здесь).

А какую сумму сэкономили на работающих пенсионерах?

работающие пенсионеры

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2018 году, последние новости. Фото pixabay.com

Сколько не доплатили работающим пенсионерам

По расчётам депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, в результате заморозки индексации пенсий государство не доплатило более чем по 50 тысяч рублей каждому работающему пенсионеру.

Считаем вместе с депутатом.

Итак, с 1 января 2016 года работающим пенсионерам перестали производить индексацию пенсий.

В 2016 году пенсии должны были проиндексировать на 12,9%. Средний размер пенсии работающего пенсионера тогда составлял 13 500 рублей, отмечает Валерий Гартунг.

Если бы индексацию не заморозили для работающих пенсионеров и не сократили её размер в три раза для неработающих пенсионеров, то ежемесячный размер пенсии, благодаря индексации в 12,9%, повысился бы на 1741 рубль 50 копеек.

Умножаем 1741 рубль 50 копеек на 12 месяцев 2016 года и получаем недоимку в 20 898 рублей – столько в среднем не доплатило правительство к пенсии каждого работающего пенсионера в 2016 году.

В 2017 году пенсии должны были проиндексировать на 5,8%, к этому надо добавить 12,9% несостоявшейся индексации 2016 года.

Итого – сложенный показатель индексации в 2017 году – 18,7%. Средний размер пенсии остаётся тем же (он ведь не повышался в 2016 году) – 13 500 рублей.

18,7% от 13 500 рублей дают 2524 рубля 50 копеек – так должна была повыситься пенсия работающего пенсионера в 2017 году. Умножаем 2524 рубля 50 копеек на 12 месяцев и получаем 30 294 рубля – столько в среднем не доплатило правительство к пенсии каждого работающего пенсионера в 2017 году.

А теперь складываем недоимку за 2016 год (20 898 рублей) с недоимкой за 2017 год (30 294 рубля) и получаем 51 192 рубля – столько не доплатило правительство каждому работающему пенсионеру за два года с момента заморозки индексации пенсий.

Где деньги лежат?

Валерий Гартунг напоминает, что по данным Федеральной антимонопольной службы, примерно на сумму 25 триллионов рублей закупки на государственные нужды осуществляются неконкурентными способами – это закупки у единственного поставщика. Любому понятно, что если процедура закупок будет конкурентной, то цены упадут минимум на 10 процентов. Тем самым, высвобождаются 2,5 триллиона рублей, которые пополнят бюджет.

– И не надо говорить, что у государства нет 10 миллиардов на индексацию пенсий работающим пенсионерам, в то время как у нас под ногами валяется 2,5 триллиона, – отмечает депутат. – Сейчас эти 2,5 триллиона рублей распределяются среди узкой группы граждан – и мы эту узкую группу граждан знаем.

По мнению Валерия Гартунга, у страны есть деньги для того, чтобы должным образом индексировать пенсии всем, в том числе работающим пенсионерам.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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