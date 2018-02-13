На сколько в рублях выросли ЕДВ и НСУ после индексации? Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг в 2018 году.

На сколько выросла ежемесячная денежная выплата в 2018 году?

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году

Право на ежемесячную денежную выплату имеют почти 16 миллионов россиян разных льготных категорий (о том, имеете ли вы право на ЕДВ, можно узнать здесь).

С 1 февраля 2018 ежемесячную денежную выплату проиндексировали на 2,5%. Сколько в рублях составила прибавка? Для разных категорий льготников этот ответ будет разным. Мы подсчитали конкретные суммы повышения для пяти самых массовых категорий получателей ЕДВ.

Размер ЕДВ в 2018 году

Ветераны боевых действий – 2850 рублей 26 копеек; Инвалиды I группы – 3626 рублей 98 копеек; Инвалиды II группы – 2590 рублей 24 копейки; Инвалиды III группы – 2073 рубля 51 копейка; Дети-инвалиды – 2590 рублей 24 копейки.

По сравнению с 2017 годом размер ЕДВ вырос в 2018 году на:

67 рублей 52 копейки у ветеранов боевых действий;

88 рублей 46 копеек у инвалидов I группы;

63 рубля 18 копеек у инвалидов II группы;

50 рублей 57 копеек у инвалидов III группы;

63 рубля 18 копеек у детей инвалидов.

Стоимость набора социальных услуг в 2018 году

Всем получателям ежемесячной денежной выплаты положен набор социальных услуг. НСУ включает три вида услуг.

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение на основании медицинских показаний. Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Получатели НСУ могут пользоваться услугами в натуральной форме либо выбрать их денежный эквивалент. Сайт для пенсионеров «Мои года» уже сообщал, как вместо набора социальных услуг получить деньги.

Средства, направляемые на оплату НСУ, также были проиндексированы 1 февраля 2018 года на 2,5%.

Стоимость НСУ в 2018 году

828 рублей 14 копеек – за лекарственные препараты;

128 рублей 11 копеек – за путёвку на санаторно-курортное лечение;

118 рублей 94 копейки – за бесплатный проезд.

Общая стоимость услуг составляет 1075 рублей 19 копеек.

По сравнению с 2017 годом стоимость набора социальных услуг выросла в 2018 году на:

20 рублей 2 копейки – за лекарственные препараты;

3 рубля 12 копеек – за путёвку на санаторно-курортное лечение;

2 рубля 90 копеек – за бесплатный проезд.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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