На сколько в рублях выросли ЕДВ и НСУ после индексации? Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг в 2018 году.
На сколько выросла ежемесячная денежная выплата в 2018 году?
Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 году
Право на ежемесячную денежную выплату имеют почти 16 миллионов россиян разных льготных категорий (о том, имеете ли вы право на ЕДВ, можно узнать здесь).
С 1 февраля 2018 ежемесячную денежную выплату проиндексировали на 2,5%. Сколько в рублях составила прибавка? Для разных категорий льготников этот ответ будет разным. Мы подсчитали конкретные суммы повышения для пяти самых массовых категорий получателей ЕДВ.
Размер ЕДВ в 2018 году
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Ветераны боевых действий – 2850 рублей 26 копеек;
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Инвалиды I группы – 3626 рублей 98 копеек;
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Инвалиды II группы – 2590 рублей 24 копейки;
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Инвалиды III группы – 2073 рубля 51 копейка;
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Дети-инвалиды – 2590 рублей 24 копейки.
По сравнению с 2017 годом размер ЕДВ вырос в 2018 году на:
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67 рублей 52 копейки у ветеранов боевых действий;
-
88 рублей 46 копеек у инвалидов I группы;
-
63 рубля 18 копеек у инвалидов II группы;
-
50 рублей 57 копеек у инвалидов III группы;
-
63 рубля 18 копеек у детей инвалидов.
Стоимость набора социальных услуг в 2018 году
Всем получателям ежемесячной денежной выплаты положен набор социальных услуг. НСУ включает три вида услуг.
-
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
-
Предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение на основании медицинских показаний.
-
Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Получатели НСУ могут пользоваться услугами в натуральной форме либо выбрать их денежный эквивалент. Сайт для пенсионеров «Мои года» уже сообщал, как вместо набора социальных услуг получить деньги.
Средства, направляемые на оплату НСУ, также были проиндексированы 1 февраля 2018 года на 2,5%.
Стоимость НСУ в 2018 году
-
828 рублей 14 копеек – за лекарственные препараты;
-
128 рублей 11 копеек – за путёвку на санаторно-курортное лечение;
-
118 рублей 94 копейки – за бесплатный проезд.
Общая стоимость услуг составляет 1075 рублей 19 копеек.
По сравнению с 2017 годом стоимость набора социальных услуг выросла в 2018 году на:
-
20 рублей 2 копейки – за лекарственные препараты;
-
3 рубля 12 копеек – за путёвку на санаторно-курортное лечение;
-
2 рубля 90 копеек – за бесплатный проезд.
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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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