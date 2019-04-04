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Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии
Ульяна АНТОНОВА   
04 Апреля 2019 г.
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50-летней Дженнифер Энистон мало кто даст ее реальный возраст. Стройная, подтянутая, в отличной  форме - на зависть ровесницам и на радость поклонникам. Но на днях в Сеть попали кадры с фотосессии в Малибу, на которых актриса выглядит "слегка постаревшей".

Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии

Особенно пользователей интернета смутило глубокое декольте Энистон, в котором легко можно было разглядеть обвисшую грудь актрисы.

Особенно пользователей интернета смутило глубокое декольте Энистон

Разумеется, в "официальных" снимках с фотосессии этот щекотливый момент будет обработан в фоторедакторах, и голливудская красавица вновь предстанет перед фанатами образцом свежести и элегантности. Энистон любит рассказывать о своих тренировках в спортзале и органической диете, которые считает своими главными секретами красоты. Но увы, папарацци в очередной раз доказали, что без пластики и Фотошопа любая звезда в 50 лет выглядит примерно так же, как и все ее ровесницы.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

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