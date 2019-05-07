Две главные жизненные цели Стаса Михайлова

Любимец публики, один из самых популярных певцов России, да и просто импозантный мужчина – 27 апреля Стас Михайлов отпраздновал свой 50-летний юбилей. Самые упёртые фанаты, в этом можно быть уверенным, праздновали этот день вместе со своим кумиром. А в целом поклонников у артиста по всей стране немало, ведь многие любят его жизненные песни о любви и ревности, расставании и знаковой встрече.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Это сейчас карьера Стаса Михайлова на взлёте, а когда-то ему приходилось петь в небольших ресторанах и записывать свои композиции чуть ли не в подполье. Но стремление к музыке никогда не оставляло артиста, так что он постоянно стремился к новым высотам.



Сначала Стас Михайлов стал знаменитым в родном Сочи, а в 1992 году поехал завоёвывать столицу. Артисту удалось покорить Москву своим альбомом «Свеча». Сразу после этого певца завалили предложениями, а фанаты стали быстро «зачищать» магазины с его дисками, да и билеты на концерты продавались очень даже стремительно.



Первая задача жизни Стаса Михайлова была выполнена, но была и вторая. Он очень хотел создать настоящую семью, о которой он мог бы заботиться, которую мог бы любить. Поначалу эта мечта никак не могла исполниться.



Первые два брака артиста оказались не слишком неудачными, хоть и привели к рождению двоих детей - Никиты и Дарьи. И лишь третья супруга Стаса Михайлова – Инна Канчельскис – смогла подарить певцу самую настоящую идиллию его жизни, а ещё и четверых детей в придачу. Двоих от прошлого брака – Андрея и Еву, и двоих общих – Ивана и Марию.



Свою жену артист любит искренне, часто одаривая её неожиданными подарками и радуя приятными сюрпризами. Самым впечатляющим презентом стало великолепное торжество по поводу свадьбы, которое певец организовал в 2011 году в старинном французском замке Château d'Esclimont.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ